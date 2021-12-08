Sağlık Bakanlığı aşı merkezlerini bir kez daha açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Girne’de aşılamaların yarından itibaren Yeni Liman yolundaki Leymosunlular Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu.
Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9.12.2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi hergün 8.30-14.00 saatleri arasında olacak” denildi.
Açıklamada, Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları da hatırlatıldı.
LEFKOŞA BÖLGESİ
HASTANE ADI Uygulanan Aşılar
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sinovac Biontech
Kolan British Hospital Sinovac
Değirmenlik Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sinovac Biontech Janssen
Trenyolu Polikliniği Sinovac Biontech Janssen
Cyprus Life Hospital Sinovac
Elite Hospital Sinovac
Etik Hastanesi Sinovac
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
Gazimağusa Devlet Hastanesi Sinovac Biontech Janssen
Maraş Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Mağusa Yaşam Hastanesi Sinovac
Akdoğan Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Serdarlı Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Geçitkale Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri Sinovac Biontech
Kunter Güven Hastanesi Sinovac
Mağusa Tıp Merkezi Sinovac
GİRNE BÖLGESİ
Leymosun Kültür Evi Sinovac Biontech Janssen
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Sinovac Biontech
Lapta Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Çamlıbel Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Esentepe Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Girne Amerikan Üniversitesi Sinovac Biontech Janssen
Dikmen Sağlık Ocağı Sinovac Biontech
İSKELE BÖLGESİ
İskele Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Dipkarpaz Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
Mehmetçik Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
LEFKE-GÜZELYURT BÖLGESİ
Cengiz Topel Devlet Hastanesi Sinovac Biontech
Güzelyurt Sağlık Merkezi Sinovac Biontech
YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Sinovac Biontech
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