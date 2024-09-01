  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Haftası" Etkinlikleri “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile Başladı

» »
Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Dikkat Çekildi
Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Haftası" Etkinlikleri “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile Başladı

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında düzenlediği etkinliklere "Sağlıkla Kal Yürüyüşü" ile başladı. Etkinlik, Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Dikkat Çekildi

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz Halk Sağlığı Haftası etkinliklerimizin amacı, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır" dedi. Erdoğan, etkinliklerin halkın bilgilendirilmesine katkıda bulunacağını belirterek, yürüyüşün Kuğulu Park’ta sonlanacağını ve burada halka bilgilendirici broşürler dağıtılacağını ifade etti. Ayrıca, katılımcılar için ağız muayenesi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için bilgisayar tabanlı bilişsel testlerin yapılacağını belirtti. 


Yürüyüşe katılan Zerrin Üstel, konuşmasında, "Sağlıkla ilgili her türlü etkinliğin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı pazar sabahında, vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenleyen Sağlık Bakanlığı ve Vesile Hanım’a teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Hafta Boyunca Etkinlikler Devam Edecek

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtilen 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, yürüyüş Dereboyu Avenue önünden başlayarak, Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’a ulaşıldı. Kuğulu Park’ta halk bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı, diş muayenesi ve bilişsel testler yapıldı. Etkinlikte ayrıca müzik dinletisi ve çocuklara özel aktiviteler de gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda katılım gösteren çocuklara Zerrin Üstel tarafından hediyeler verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maymun çiçeği 'yeni Covid' olabilir mi, iki hastalığın arasında ne farklar var?23 Ağustos 2024 Cuma 22:43
  • Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın tedavisi var mı?23 Ağustos 2024 Cuma 18:05
  • Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı, Türkiye de dahil 7 ülkede denenmeye başlıyor23 Ağustos 2024 Cuma 16:15
  • Afrika'da M çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacağı duyuruldu21 Ağustos 2024 Çarşamba 20:11
  • Tabipler Birliği, M-Çiçeği önlemleri üzerine bilgi talep etti21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:39
  • Arjantin’de M çiçeği şüphesi: Bir yük gemisi karantinaya alındı21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:11
  • İşte Mpox Virüsünün yayılma yolları ve semptomları... Sağlık Bakanı açıkladı20 Ağustos 2024 Salı 17:39
  • Ölümcül hale gelen Oropouche virüsü Avrupa'ya sıçradı: Sinek ısırığıyla bulaşıyor20 Ağustos 2024 Salı 14:20
  • CTP Sağlık Komitesi’nden M çiçeği virüsüne karşı acil hazırlık çağrısı20 Ağustos 2024 Salı 11:37
  • 4 soruda maymun çiçeği salgını: En tehlikeli varyant19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti