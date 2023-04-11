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Sağlık Bakanlığı'ndan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü açıklaması...

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Sağlık Bakanlığı'ndan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü açıklaması...
Sağlık Bakanlığı'ndan 11 Nisan Dünya Parkinson Günü açıklaması...

Sağlık Bakanlığı, dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu, bu hastaların büyük oranda 40-70, yüzde 5 oranında ise 20-40 yaş arası yetişkinlerde görüldüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığın sıklığı yaş ile birlikte arttığından, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranının da arttığını belirterek, hızla yaşlanan toplumlar arasında olan Kıbrıs Türk toplumunda görülen Parkinson hasta sayısının da artacağının öngörüldüğünü bildirdi. 

-Erkeklerde kadınlara oranla yüzde 50 daha fazla görülüyor

Açıklamada, nörodejeneratif hareket bozukluğu olan Parkinson hastalığının erkeklerde görülme sıklığının kadınlara kıyasla yüzde 50 oranında daha fazla olduğuna da dikkat çekildi. 

 

- Parkinson tedavilerle hastanın yaşamını daha az etkiler hale getirilebilen tek nörodejeneratif hastalık

 

Hastalıkta yüz mimiklerinde azalma, hareketlerde yavaşlama ve zorlanma, istirahat halinde elde titreme, eklemlerde katılaşma, küçük adımlı yürüme, düşmeler, vücut postüründe öne doğru eğilme gibi belirtilerin olabileceği kaydedilen açıklamada, buna psikiyatrik şikayetler ve unutkanlığın da eklenebileceği vurgulandı.

-Erken tedavi ilerlemeyi geciktirir

Parkinson hastalığının var olan tedavilerle semptomların iyileştirilebildiği ve hastanın yaşamını daha az etkiler hale getirilebildiği tek nörodejeneratif hastalık olduğuna dikkat çekilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, özellikle Parkinson’da erken tedavinin, hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgilerin mevcut olduğu kaydedildi.

Parkinson’a yaklaşımın multidisipliner olması gerektiği ve rehabilitasyon ve psikiyatrik desteğin yaşam kalitesini artırmada ilaç tedavisi kadar önemli olduğu dile getirilen açıklamada, ülkede de hasta ve hasta yakınları için bu yönde destek stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. 

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan tarihinin tüm dünyada Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak ilan edildiği de belirtildi.

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