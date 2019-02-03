Sağlık Hizmetlerine Yeni Hemşireler Kazandırıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi’nde 2018- 2019 Güz Dönemi mezuniyet heyecanı yaşandı. Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 2’de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, sağlık hizmetlerine 30 yeni hemşire kazandırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verine bilgiye göre törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Anabilim Dalı Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından İlyas Abdullin tarafından müzik dinletisi sunuldu. Müzik dinletisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ile mezunlar adına Tuğba Nur Samğar ve Fummi Jennifer Yakubu günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Hemşirelerin Sağlık Alanındaki Önemi Vurgulandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ törende yaptığı konuşmada, sağlık ekibinin hastalıkları tedavi etmeyi, azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan disiplinlerden oluştuğunu belirten hemşireliğin sağlık ekibindeki önemini vurguladı.

Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının başarısı için çeşitli eğitim geçmişlerine sahip çalışanların birbirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmelerinin önemini ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara bilimsel ve etik kurallara uymalarının, sürekli eğitimin önemini öğütledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, sözlerinin sonunda, mezunların ailelerini ve öğretim üyelerini kutlayarak mezunları tebrik edip meslek hayatlarında başarılar diledi.

Önemli Sorumluluklar Taşıyan Meslek…

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar da, hemşireliğin, sağlık disiplinleri içerisinde rolü ve uygulama alanları giderek genişleyen, toplumun her kesiminde birey, aile ve grupların sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyonunda önemli sorumlulukları olan bir meslek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bayraktar, mezunlara Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde eğitim almış olmanın onlara hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığına katkısını artırma ve mesleği geliştirip güçlendirme sorumluluğu yüklediğini ifade ederek başarılar diledi.

Yeni Nesil Sağlıkçılar Geliyor…

Tuğba Nur Samğar ve Fummi Jennifer Yakubu ise mezunlar adına yaptıkları konuşmalarda, sorumluluklarını bilen, yeniliklere açık, çağdaş yöntem ve tekniklere hakim, geliştirici, iyileştirici ve yenileyici bir nesil sağlıkçıların geldiğini söyledi. Samğar ve Yakubu, Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına onların gelişimi için gösterdikleri çabalar, sağladıkları motivasyon ve destekleri için tüm öğrenciler adına teşekkürlerini sundu.

Coşkuyla Kepleri Fırlattılar…

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde hemşirelik andını okudular. Diplomaların verilmesinin ardından, genç mezunların coşkuyla keplerini fırlatması ile tören son buldu.