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Sahiller ‘Gönüllüler’ tarafından temizleniyor!.

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Ormanların, piknik alanlarının yanı sıra, özellikle yaz aylarında, halk tarafından yoğun olarak kullanıldığı için kirlenen sahiller, çevreye duyarlı bazı sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı.
Sahiller ‘Gönüllüler’ tarafından temizleniyor!.

Ormanların, piknik alanlarının yanı sıra, özellikle yaz aylarında, halk tarafından yoğun olarak kullanıldığı için kirlenen sahiller, çevreye duyarlı bazı sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı.1-379.jpg

Çevreye duyarlı ‘Her Daim Dostlar’ grubunun, sahilleri ve tarihi yerleri sıklıkla temizlemesi sonrasında, bukez, ‘Temiz Ada Grubu Gönüllüleri’ ile ‘İskele ve Yeniboğaziçi bölge belediyeleri plajına sahip çık gurubu’ sahiller ile çevre temizliğini üstlendi.

Her Daim Dostlar Derneği üyesi Kasım Uluçaylı’nın, organize ederek destek verdiği, Julia Özcanoğlu, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ile bazı gönüllü katılımcılardan oluşan, Ada Grubu Gönüllüleri, Mağusa ve İskele çevre koruma birimlerinin işbirliği sonrasında, Silver Plaj bölgesinde temizlik yaparak, sahili temizledi.

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İmece usulü ile gerçekleşen temizlik sonrasında, Silver Beach, çöp ve atıklardan temizlenerek temiz bir görünüme kavuştu.

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