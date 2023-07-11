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Şahiner: Hükümetin tek derdi halkın cebinden aldığı parayı AKSA’nın kasasına koymak

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Türkiye’nin KKTC’ye yapacağı yatırımlardan kısıp AKSA’ya neredeyse 2 buçuk milyar TL borç ödediğini belirtti.
Şahiner: Hükümetin tek derdi halkın cebinden aldığı parayı AKSA’nın kasasına koymak

“Hükümetin tek derdi halkın cebinden aldığı parayı AKSA’nın kasasına koymak” diyen Şahiner, AKSA’ya ödenen kira maliyetiyle enerji alanında bütün yatırımların yapılabileceğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası adlı programa konuk oldu.

CTP Milletvekili Şahiner, ülkede enerji alanında yaşanan sorunları değerlendirdi. AKSA’ya olan borcun 1 milyar TL’nin üzerine çıktığını söyleyen Şahiner, sürecin sıkıntılı ilerlediğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE KKTC’YE YAPACAĞI YATIRIMLARDAN KISIP AKSA’YA 2 BUÇUK MİLYAR TL BORÇ ÖDEDİ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) AKSA’ya olan borcu devlet borcu olarak kabul edildiğini hatırlatan Şahiner, “Türkiye KKTC’ye yapacağı yatırımlardan kısıp AKSA’ya 2 buçuk milyar TL borç ödedi” dedi.

AKSA’ya ödenen kira maliyetiyle enerji alanında bütün yatırımların yapılabileceğine dikkat çeken Şahiner, “Bugün itibariyle 4 TL olan elektrik fiyatlarını 3 TL’nin bir kademe daha altına çekebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Kıbrıs Türk halkının cebinden neredeyse 1 buçuk milyar TL alınıyor ve bir şirketin kasasına konuluyor” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN TEK DERDİ HALKIN CEBİNDEN ALDIĞI PARAYI AKSA’NIN KASASINA KOYMAK”

“Kablo ile elektrik gelmezse enerjide arz güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen cahil bir hükümet var” diyen Şahiner, hükümetin tek derdinin ‘halkın cebinden aldığı parayı AKSA’nın kasasına koymak’ olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Şahiner, 25 Haziran seçimin sonuçları ve söz konusu seçimdeki katılım oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Seçim ülke genelinde değil de sadece Lefkoşa bölgesinde yapılsaydı, katılım oranı çok daha yüksek olacaktı” diyen Şahiner, sadece bir milletvekili için genel bir seçim yapıldığından dolayı özellikle belli başlı bölgelerde katılımın düşük olduğunu kaydetti.

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