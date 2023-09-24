Sahte Reçete olayı! Sosyal Sigorta'da yetkililerde kovuşturma olacak mı?

Sahte Reçete olayı! Sosyal Sigorta Memurları tutuklanacak mı?

KKTC günlerdir sahte reçete olayı tutuklanan doktorlar ve eczacılar ile çalkalanıyor.

TUTUKLU SAYISI 13

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki doktor ve iki eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen üç vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13 kişiye yükseldi.

Zanlılar yarın Mahkeme huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir.

ONAY VEREN MÜDÜR MÜSTEŞAR SORUŞTURULACAK MI?

Soruşturma kapsamında tüm bu işlerin yapılmasına onay veren Sosyal Sigorta Dairesi müfettişi, müdürü ve yetkililerinin de soruşturma kapsamına alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor.