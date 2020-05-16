  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Salgın hastalıklara karşı maske kullanımı tarihte nasıl yaygınlaştı? 'Veba Savaşçısı'nın hikayesi

» »
Salgın hastalıklara karşı maske kullanımı tarihte nasıl yaygınlaştı? 'Veba Savaşçısı'nın hikayesi
Salgın hastalıklara karşı maske kullanımı tarihte nasıl yaygınlaştı? 'Veba Savaşçısı'nın hikayesi

Bilinmeyen ve öldürücü bir hastalık, endişeli halk ve maske takma tartışmaları... Bu kelimelerin günümüzü anlattığını düşünüyor olabilirsiniz ama aslında aynı manzara bir asır önce koruyucu ekipmanların yayılmasına imkan kılan Mançurya salgınında da yaşandı.

O dönemde de uzmanların görüşlerinin göz ardı edilmesi, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hastalıkların insandan insana bulaşabileceği yönündeki akademik teoriler aslında 16. yüzyıldan bu yana bulunuyordu. Ancak bu teoriler, 1800'lü yıllarda mikropların varlığının anlaşılmasıyla doğrulandı.

Yale Üniversitesi'nden Profesör William Summers, bu tarihlerden önce hastaların tedavisinde kullanılan maskelerin, "kötülükleri uzaklaştırmak için giyinilen muska" gibi görüldüğünü açıklıyor.

890'lara gelindiğinde maskelerin önemi kısmen anlaşıldı. Hong Kong'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir hastalığa karşı ameliyathanelerde maske kullanılıyordu. Ancak kısıtlı sayıdaki sağlık personeli dışında koruyucu ekipmanların yaygın bir kullanımı yoktu.

1910 yılında ise Mançurya'da yeni bir salgın ortaya çıktı. Rusya, Japonya ve Çin'in gözlerini diktiği bu topraklardaki hastalık, yüzde 100'e yakın bir ölüm oranına sahipti. Hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık 2 gün içerisinde hayatını kaybetmesi halkta paniğe yol açtı.

Genç doktorun 'skandal çıkaran' teorisi

Salgına karşı mücadele için bölgeye gönderilen uzmanlar arasında Wu Lien Teh isimli genç bir doktor bulunuyordu. Malezya'da doğan ve Cambridge Üniversitesi'nde eğitim alan Wu, hastalığın sadece farelerdeki pirelerden insanlara değil, insanlardan insana da geçebileceğini öne sürüyordu.

St Andrews Üniversitesi'nde tıbbi antropolog Christos Lynteris, o dönem yaşananları şöyle anlatıyor:

"Wu, pnömonik salgına yakalanan ve akciğerleri enfekte olan bir kişinin bunu doğrudan hava yoluyla başkalarına bulaştırabileceğini ve pirelerin aracı olmasının gerekmediğini öne sürdü. Bu, zamanında çok yeni ve skandal çıkaran bir fikirdi."

Wu'nun önerisi, halkın yüzünü koruyacak bir maske takması gerektiği anlamına geliyordu. Ancak Çin devletinin o dönemdeki zayıflığı ve halkın geleneksel tıbba bağlılığı bunu zorlaştırıyordu.

'Veba Savaşçısı Wu'

Wu, "Veba Savaşçısı" isimli otobiyografisinde, halkın fikrinin değişmesi için "sarsıcı ve trajik" bir olayın yaşanması gerektiğini yazıyordu. Bu olay ise çok gecikmedi.

Salgına karşı bölgede bulunan ve "Çinli" doktorun teorilerini reddeden Fransız doktor Gerald Mesny, hastaların bulunduğu kliniği önlem almadan ziyaret etti. Mesny, günler sonra hayatını kaybetti.

Bunun üzerine maskelere olan ilgi birden arttı.

Otobiyografisinde Wu, bu olaydan sonra "neredeyse sokaktaki herkesin bir şekilde yüzünü kapatarak maske taktığını" yazdı.

O döneme ait günümüze ulaşan fotoğraflar, sağlık personelinin yüzlerinin tamamen kapatan kumaşlar giydiğini gösteriyor. Cesetleri taşıyan çalışanların bile koruyucu ekipman giymesi, her türlü çalışanın sağlığının korunması açısında o güne kadar benzeri yaşanmamış bir durumdu.

Wu'nun çabaları sayesinde koruyucu ekipmanların önemi anlaşıldı ve maskeler ilerleyen dönemlerde yaygınlaştı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denize ve havuza girmek güvenli mi, virüs yüzmeyle bulaşır mı?16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:50
  • ABD'li Firmadan "Kovid-19'a Karşı Yüzde Yüz Etkili Antikor Geliştirdikleri" İddiası16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:26
  • ABD'de Mayıs Sonuna Kadar Kovid-19 Kaynaklı Ölümlerin 100 Bini Geçmesi Bekleniyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45
  • İsrail Yönetiminden Tıbbi Kenevir İhracatına Onay16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:43
  • İngiltere'de Köpekler, Kovid-19'u Koklayarak Teşhis Etmeleri İçin Eğitilecek16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
  • 'Virüs'le siyah ışık deneyi viral oldu: Japonya'da restoran ortamını canlandırdılar16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:23
  • Dünyada Covid-19 vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:59
  • UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:57
  • Korkulan oldu Çin'de ikinci dalga: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlanıldı!15 Mayıs 2020 Cuma 18:52
  • Britanya’da can kaybı 33 bin 998’e yükseldi15 Mayıs 2020 Cuma 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti