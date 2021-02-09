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'Salgın sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürülmeli' önerisi

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Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu, "Sigara içen kişiler, pandemiyi sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürmelidir" önerisinde bulundu.
'Salgın sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürülmeli' önerisi

Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için sigara içiminin, hastalığın ağır seyretmesi, solunum cihazına bağlanma ve ölüm için net bir risk faktörü olarak tanımlandığını bildirerek, sigara içen kişilerin pandemiyi sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürmesi önerisinde bulundu.

 

Dernekten Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonunun, dünyada pandeminin başından itibaren 2,3 milyon, tütün kullanımının ise dünyada her yıl 8 milyon ölüme sebep olduğu belirtildi.

Pandeminin başlarında tütün endüstrisinin içinde rol aldığı, "sigara içenlerde Kovid-19 enfeksiyon riskinin daha az olduğu" konusunda yalan haberlerin yayınlandığı aktarılan açıklamada, yapılan pek çok araştırmada tütün kullanan hastalarda Kovid-19 virüsüne bağlı şiddetli hastalık ve ölüm riskinin en az 2,5 kat daha yüksek olduğunun gösterildiği kaydedildi.

Sigara ve nargile dumanının yarattığı riske işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü de sigara içenlerin ellerini sıklıkla dudaklarına götürdükleri için Kovid-19 virüsünü daha çabuk kapabileceklerini, akciğer kapasitelerinin azalmış olması nedeniyle de hastalığı daha ciddi geçirebileceklerini belirtmektedir. Ayrıca sigara içenler eğer virüsü taşıyorsa sigara dumanı ile başkalarına bulaştırma riskini de arttırmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü, nargile gibi ortak alanlarda paylaşılarak kullanılan tütün ürünlerinin de virüsün bulaşmasını arttırdığını bildirmektedir. Bilindiği gibi tütün kullanımı, KOAH ve akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra kalp damar hastalıklarının riskini de belirgin oranda arttırmaktadır. Kovid-19 enfeksiyonu da öncelikle akciğerler ve kalp damar sistemine doğrudan zarar vermektedir. Dolayısıyla, tütün ürünü kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Kovid-19 enfeksiyonu için doğrudan birer risk faktörü olmaktadır."

"Sigara içimi, Kovid-19'dan ölüm için net bir risk faktörü"

Açıklamada, tütün ürünü kullanımının bağışıklık yanıtını da farklı mekanizmalarla zayıflatarak, solunum yolu enfeksiyonlarında risk artışına yol açtığına dikkati çekildi.

Tütün Çalışma Grubu'nun açıklamasında, "Kovid-19 için sigara içimi hastalığın ağır seyretmesi, solunum cihazına bağlanma ve ölüm için net bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Kovid-19 enfeksiyonu bazı hastaların akciğerlerinde aylarca devam eden kalıcı hasara sebep olmakta, solunum fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemekte ve efor kapasitelerini de belirgin oranda azaltmaktadır. Sigara içmenin ayrıca iyileştirmeyi geciktirici etkisi de vardır. Bu nedenle Kovid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerin asla sigara içmemeleri gerekmektedir. Sigara içen kişiler, pandemiyi sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürmelidir." ifadeleri kullandı.

Dünya pandemiyle mücadele ederken, tütün endüstrisinin kişisel koruyucu ekipman ile solunum cihazları bağışları yaparak imaj tazelemeye ve halk sağlığı dostu görüntüsü vermeye çalıştığı, karşılığında birçok ülke yönetiminden tütün kontrolünün gevşetilmesini istediği ve yeni ısıtılan tütün ürünleri için ruhsat almaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, tütün kullanıcılarına tütün endüstrisinin oyununa gelmemeleri uyarısında bulunuldu.

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