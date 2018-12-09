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Şampiyon dansçı Cem Demir balkondan düşerek öldü

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Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bir süre önce annesini kaybeden Demir'in intihar etmiş olabileceği şüphesi ağır basıyor.
Şampiyon dansçı Cem Demir balkondan düşerek öldü

Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

POLİS İNTİHAR İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği ve bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Arkadaşları ilk ifadelerinde, olay gecesi Demir'in kendilerine maddi sıkıntı içinde olduğunu anlattığını ve "babama iyi bakın" dediğini söyledi. 

Polis, Demir'in kazara mı düştüğünü, yoksa yaşamına son vermek için mi atladığını araştırıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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