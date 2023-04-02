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Sanal gerçeklik başlıklarıyla düşükler tahmin edilebilecek

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Uzmanlar, yakında sanal gerçeklik (VR) başlıkları kullanarak hangi gebeliklerin düşükle sonuçlanacağını tahmin edebilecekler.
Sanal gerçeklik başlıklarıyla düşükler tahmin edilebilecek

Sanal gerçeklik (VR) alanında hızla ilerlemeler yaşanırken, gelişmeler sağlık sektörüne de yansıyor. Son olarak bebek bekleyen kadınlar için sanal gerçeklik başlıklarının kullanılması gündemde.

Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacılar, gebeliğin sekizinci haftasında kadınlar üzerinde ultrason taramaları kullanarak bu yeni sistemi geliştirdiler. Embriyo bir yetişkinin boyutuna gelene kadar büyütüldü, daha sonra da herhangi bir sorunun tespit edilmesini sağlayan VR başlıkları kullanılarak incelendi.

Analizler, alışılmadık derecede yavaş gelişenlerin tam zamanlarına ulaşma ihtimallerinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, gebe kaldıktan yedi ila 10 hafta sonra 644 hamile kadın için 3D ultrason görüntüleme ve sanal gerçeklik teknolojisi ile embriyo gelişimini izledi. Bunlardan 33 gebelik düşükle sonuçlandı.

DÜŞÜK RİSKİ DAHA ERKEN BELİRLENEBİLECEK

Çalışma, bir embriyonun gelişmesi ne kadar uzun sürerse, düşükle sonuçlanma olasılığının o kadar yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca düşükle sonuçlanan gebeliklerin, başın tepesinden kalçanın altına kadar daha kısa bir embriyo uzunluğuyla da bağlantılı olduğu da bulundu.

Bulguları gözden geçiren New York City’deki Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi’nde üreme endokrinolojisi ve kısırlık uzmanı olan Dr. Ashley Wiltshire, yeni çalışma, düşüklerin neden meydana geldiğini açıklamasa da, düşük riskinin daha erken belirlenebileceğini söyledi.

Wiltshire, “Pek çok düşük, embriyodaki genetik anormalliklerden kaynaklanmakta. Bu çalışmaya genetik testler dahil edilmediğinden, genetik durumun embriyo gelişimi ile ilgili bulgularla ilişkisini belirlemek imkansız” dedi.

Ancak Wiltshire, ultrasonda görülen embriyonik gelişim oranı, daha yüksek düşük yapma riski ile ilişkili olsa da düşük olacağını yüzde 100 doğrulamadığına da dikkat çekiyor.

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