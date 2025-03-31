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Sanatçı Volkan Konak konser verdiği sahnede hayatını kaybetti

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Sanatçı Volkan Konak İskele'de konser verdiği sahnede hayatını kaybetti
Sanatçı Volkan Konak konser verdiği sahnede hayatını kaybetti

Sanatçı Volkan Konak İskele'de konser verdiği sahnede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser esnasında fenalaşarak yere yığıldı.

Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ünlü sanatçının vefat ettiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Usta sanatçı Volkan Konak KKTC’de verdiği konser esnasında fenalaşarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta isim hayatını kaybetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada;

“30 Mart 2025 tarihinde saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, 112 acil sağlık ekibimiz, sanatçının konser verdiği otel’e hızla intikal etmiştir. O esnada konser alanında bulunan hekimler ile 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika süreyle CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon( Temel Yaşam Desteği)) uygulanmış ve ardından entübe edilerek saat 00:10’da hastanemize sevki gerçekleştirilmiştir.

Sanatçı, 00:17’de hastanemize “Ex duhul” olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği (CPR) uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır.

Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00:42’de hayatını kaybetmiş (ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.

Merhum Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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