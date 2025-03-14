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Sanayi Dairesi’nde personel eksikliği yaşandığı gerekçesiyle eylem

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Sanayi Dairesinde “personel eksikliği yaşandığı, bundan dolayı da halkın verimli ve kaliteli hizmet alamadığı” gerekçesiyle eylem yaptı.
Sanayi Dairesi’nde personel eksikliği yaşandığı gerekçesiyle eylem

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önündeki eylemde,  kuruluşlar adına basına açıklamalarda bulunan  KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, “Sanayi Dairesindeki personel eksikliğinin” iş barışını bozmak yanında halkın kaliteli hizmet alamamasına yol açtığını kaydetti.

Dairenin 1989 yılında çıkan yasasının 35 senedir yenilenmediğini ifade eden Bengihan, söz konusu süreçte Dairenin iş yükünün arttığını, sanayi bölgelerinin 6’dan 17’ye yükseldiğini ve fuar alanında çalışan personel sayısının 1’e düştüğünü söyledi.

Bengihan, Lefkoşa Fuar Alanı ve içindeki resmi hizmet araçlarının yıllardır atıl durumda durduğunu ve KKTC’de 5 yıldır fuar yapılmadığını da belirterek hükümetin hem yasal hem de istihdam konularına çere üretmesini istedi.

“300’e yakın geçici işçi istihdamı…”

Hükümetin son bir yılda kendisine yakın 300’e yakın geçici işçi istihdamı yapıp adeta “müdür” gibi çalıştırdığını savunan Bengihan, bu kişilere kimsenin söz geçiremediğini ve işe dahi gitmediklerini iddia etti.

Hükümet yetkililerinin yurtdışında fuarlara katıldığını ancak KKTC’nin 5 yıldır fuar yapamadığını” savunan Bengihan, bunun kabul edilemeyeceğini kaydetti. Bengihan,  halkın ve sanayicinin mağduriyet yaşamaması için tüm bu  “yaşananları” eyleme dönüştürmekten imtina ettiklerini  de belirtti.

Hükümetin, sanayiciyi teşviklerle, yandaşlarını da kamu kaynaklarıyla beslediğini ileri süren Bengihan, Sayıştay ve Ombudsman’ın da konuyla ilgili bilgisi bulunduğunu iddia etti ve işe gitmeyenlere ödeme yapılmasının suç, buna  onay veren müdürlerin de suçlu olduğunu söyledi.

Bengihan, “İşe gitmeden maaş alanlar var’ diyorum” sözlerini kullanarak Başbakan Ünal Üstel için “Çıksın yalanlasın, ‘hayır yoktur’ desin; yalanladığı gün biz de Başbakanlık önüne gidip elimizde listeyle isim isim bu kişileri açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

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