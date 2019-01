Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) her fırsatta işçiden, memurdan, çalışandan, emekliden, tüccardan, sanayiciden, üreticiden elini taşın altına koymasını isteyen hükümetin, kolaycı yöntemler yerine, gerçekçi ve adil yöntemlerle kaynak yaratılmasına uğraşması gerektiğini kaydetti.



KTSO, Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamı çerçevesinde doğalgaz, elektrik, petrol ürünlerine indirimler yapıldığı ve araba, beyaz eşya ve benzeri ürünlerde KDV ve ÖTV muafiyetlerinin uzatıldığının gözlemlendiğini bildirdi.



Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarının ekonomide yıkıcı bir etki yarattığı ve tüm toplumun fakirleşmesine neden olduğu vurgulandı.



Açıklamada, 2019 yılında yüksek enflasyonun neden olacağı yüksek faiz oranları da dikkate alınarak ekonomide temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği, bu çerçevede,hayat pahalılığını artıracak politikalardan uzak durulması gerektiği, petrol ürünleri ve elektrikte acilen indirim yapılması beklendiği bir ortamda kamudaki tüm işlemlere yüzde 30’u aşan oranlarda zam yapılmasının yanlış olduğu ifade edildi.



Sanayi Odası açıklamasında şunlara yer verildi:



“Giderlerde yaşanan artışlar bahane edilerek astronomik zam yapmak kolaycılıktır. Hükümetten talebimiz, enflasyonu artırmasını engelleyecek ve fiyat dalgalanmalarını azaltacak bir yönetim sergilemesidir. Yüksek enflasyon bahane edilerek, yüksek zamlar yapmak, enflasyonun sürekliği artacağı ve tüm toplumun her geçen gün fakirleşeceği bir sarmala girilmesine neden olacağı unutulmamalıdır.



Her fırsatta işçiden, memurdan, çalışandan, emekliden, tüccardan, sanayiciden, üreticiden elini taşın altına koymasını isteyen hükümete, kolaycı yöntemler yerine bütçeye kaynak yaratılacağına, gerçekçi ve adil yöntemlerle kaynak yaratılmasına uğraşılmalıdır. Lüks tüketime ilave vergi artışları, kayıtdışı ekonomiyle mücadele, verginin tabana yayılması,kamuda ikinci iş yapanların engellenmesi ve yurt dışından yatırımlara kolaylık sağlanması gibi politika araçları geliştirilmelidir.