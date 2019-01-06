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Saner: “Hükümet derhal istifa etmeli”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, KTMMOB raporunun Ciklos bölgesindeki yol tasarımı ve inşasında hatalar olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, hükümeti istifaya davet etti.
Saner: “Hükümet derhal istifa etmeli”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, KTMMOB raporunun Ciklos bölgesindeki yol tasarımı ve inşasında hatalar olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, hükümeti istifaya davet etti.

Saner, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinin suçlusunun, “yol çalışmalarını trafik ve yol güvenliği açısından denetlemeyerek, görevini ihmal eden hükümet olduğunun” raporla netleştiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ve İnşaat Mühendisleri Odası raporlarının, yol tasarımı ve inşasında hatalar olduğunun açıkça ortaya konduğunu vurgulayan Saner, “Hâl böyleyken bu yolu teslim alan, açan ve dolayısıyla yaşananlardan sorumlu tutulması şart olan ilgili Bakanlık ve hükümettir. Dolayısıyla bu rapordan sonra Sayın Başbakanın yapması gereken tek şey görevinden istifa etmek ya da ilgili Bakan’ı görevden almaktır” ifadelerini kullandı.

Saner, Başbakanın sözkonusu raporları açıkladığı basın toplantısında ilgili bakanın hazır bulunmamasını da eleştirdi.

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