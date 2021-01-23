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Saner ve Arıklı'nın maskesiz toplantı fotoğraflarına sosyal medyada tepki yağdı...

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Saner ve Arıklı'nın maskesiz toplantı fotoğraflarına sosyal medyada tepki yağdı... Hükümetin kendi aldığı kararlara uymadığı görüldü.
Saner ve Arıklı'nın maskesiz toplantı fotoğraflarına sosyal medyada tepki yağdı...

Saner ve Arıklı'nın maskesiz toplantı fotoğraflarına sosyal medyada tepki yağdı...

DETAY SOSYAL MEDYA

Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'nın maskesiz vatandaş ziyaretlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Hükümetin kendi aldığı kararlara uymadığı görüldü.

Başbakan Ersan Saner Lefke bölgesinde vatandaşlar ile buluşurken Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı da Karpaz bölgesinde vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerde maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

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