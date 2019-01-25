Yakın Doğu Üniversitesinin 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği 9’uncu Uluslararası Fotoğraf Günleri etkinliği ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salonda gerçekleştirilen basın toplantısında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Organizasyon Komitesi Başkanı Öğr. Gör. Gazi Yüksel, Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Hikmet Uluçam ile birlikte Komite Üyeleri Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk, Öğr. Gör. Ufuk Altunç, Öğr. Gör. Zeyde Yalıner Örek, Araş. Gör. Fuat Boğaç Evren, Görkem Bulunç ve Nargiza Reyimova hazır bulundular.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 9.Uluslararası Fotoğraf Günleri Organizasyon Komitesi Başkanı Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, Organizasyon Komite Üyesi Doç.Dr. Fevzi Kasap ile Komite Başkan Yardımcısı Hikmet Uluçam birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ;" 14 Türki Cumhuriyeti ve Topluluğu İle Bir Sanat Köprüsü Oluşturduk…"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu vizyonu, eğitimi ve araştırmalarıyla çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, bilim ve eğitime verilen önemin yanında ulusal ve uluslararası birçok sanatsal etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2017-2018 akademik yılında kampüste 423 etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, yaptıkları bilimsel ve akademik araştırmalarla Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC ve Türkiye’de ilk sıralara taşımış olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata verdiği önemden bahseden Prof. Dr. Şanlıdağ, müzeler bölgesinde hayata geçirilen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin yanı sıra Kıbrıs Araba Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum Müzesi’nin bir çok sanatsevere ev sahipliği yapacağından söz etti.

Sanat yoluyla 14 Türki Cumhuriyeti ve Topluluğu ile bir köprü oluşturduklarını, bununla birlikte Türki Cumhuriyetlerinden gelen sanatçıların kampüs içerisinde çalışmalarını ve etkinliklerini sergileyerek topluma sunduklarını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, KKTC ile Türki Cumhuriyetleri arasında sanat aracılığıyla kurulan bu köprü ile insanlığı çok önemli bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Bu vesileyle sanatsal etkinliklerin devamı olan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin 2-5 Mayısta 2019'da gerçekleştirilecek olmasının heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Gazi Yüksel: “20 Yıllık Bir Bilgi ve Tecrübe Sonucunda Daha Seviyeli Bir Aşamaya Ulaştık…”

9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Organizasyon Komitesi Başkanı Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurulduğu günden beri sadece bilime, eğitime, spora değil toplumu çağdaş seviyeye taşıyan sanata da önem verdiğini belirtti.

1999 yılında başlattığı uluslararası fotoğraf günlerinin üniversitenin yaşayan en uzun soluklu sanatsal etkinlik olduğunu dile getiren Gazi Yüksel, “1999 -2013 yılları arasında iki yılda bir olmak üzere 8 kez uluslararası fotoğraf günlerinde 19 ülkeden 400'e yakın sanatçı ve akademisyen ile 203 adet kişisel sergi ile binlerce fotoğraf sergiledik. Türkiye sanatçıları tarafından fotoğraf günlerimiz Türk fotoğraf sanatının sanat platformu olarak nitelendiriliyor. 20 yıllık bir bilgi ve tecrübe sonucunda daha seviyeli bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf Sanatı Akademik ve Kuramsal Anlamda Destekleyen Bir Yapıyla Gelişti…

Organizasyon Komite Üyesi Doç. Dr. Fevzi Kasap da, bu etkinliğin fikir babası olmanın onurunu yaşadığını ifade ederek, 20 yılda 8 etkinlik yapıldığını, bu etkinliklerin büyüyüp gelişmesini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin, sanat ve sergileme açısından fotoğraf sanatını akademik ve kuramsal anlamda destekleyen bir yapıyla geliştiğini belirten Doç. Dr. Kasap, 9. Uluslararası Fotoğraf Günlerine aynı zamanda akademik anlamda fotoğraf sanatıyla çalışan akademisyenlerin de bilimsel makalelerle katılım gösterebileceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tanıtımı Açısından Önem Arz Ediyor…

Toplantıda söz alan Komite Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hikmet Uluçam ise, 2-5 Mayıs 2019'da gerçekleştirilecek olan 9.Uluslararası Fotoğraf Günlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı açısından da çok önem arz eden bir etkinlik olduğunu belirtti.

9. Uluslararası Fotoğraf Günleri…

2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenecek olan 9’uncu Uluslararası Fotoğraf Günleri’ne başvurular internet üzerinden yapılacak. Katılımcılar katılım formu ve bildiri metni gönderilerini photo.days@neu.edu.tr e-posta adresine gönderecek. Gönderilecek fotoğraf örneklerinin çözünürlükleri 300dpi ve 50x70 cm. boyutlarında olacak. Sergilenecek eserler en az 10, en fazla 30 adet ile sınırlandırılmıştır. Belgesel, deneysel, kavramsal, haber, doğa, makro, nude ve bilgisayarda oluşturulan görüntü konu başlıklarını içerecek olan 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’ne son başvuru tarihi 4 Mart 2019 olarak belirlendi.