Şara ile Abdi anlaştı: SDG Suriye devletine entegre olacak

Anlaşma Rojava’daki sivil ve askeri kurumların sınır kapıları, havaalanları ve enerji kaynaklarının devlet yönetimine dahil edilmesini kapsıyor. Anlaşmada Kürt toplumu Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanıyor.

Suriye’de Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında anlaşma imzalandı.

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu.

Anlaşma SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu öngörüyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rojava bölgesindeki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve enerji kaynaklarının devlet yönetimine dahil edilmesini kapsıyor.

Yürütme kurullarının anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışacağı belirtildi.

“1- Tüm Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın, liyakat temelinde siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım haklarının garanti altına alınması.

2- Kürt toplumu Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmaktadır ve Suriye hükümeti onların vatandaşlık haklarını ve tüm yasal haklarını garanti altına almaktadır.

3- Suriye'nin bütün bölgelerinde çatışmaların tamamen durdurulması.

4- Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye hükümetinin yönetimine entegre edilmesi.

5- Suriyeli tüm mültecilerin ülkelerine geri dönmelerinin sağlanması ve güvenliklerinin Suriye hükümeti tarafından sağlanması.

6- Suriye hükümetinin, Esad rejiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliğini ve birliğini tehlikeye atan her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek.

7- Suriye toplumunun farklı kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik her türlü çağrıyı, nefret söylemini ve girişimi reddediyoruz.

8- Yürütme kurulları bu anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışacak.”