Saray ihalesi de tanıdığa gitti

AKP, Türkiye'deki saraylardan sonra KKTC'ye yapılacak sarayın ihalesini de kapalı kapılar ardında özel olarak davet ettiği tanıdık müteahhide verdi. Gözde müteahhit Siyahkalem'e ödenecek rakam 2 milyar 497 milyon lira olacak.

AKP iktidarı Türkiye’dekilerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir saray ihalesini gizlice gözde müteahhitlerinden birine verdi.

“K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihale, açık usül yerine kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

İhalenin, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle duyuru ilanı yapılmadan düzenlendiği ortaya çıktı.

7 Temmuz 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardında yapılan ihale, özel olarak davet edilen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyar 852 milyon 985 bin 462 lira 40 kuruş hesaplanan projenin ihalesi, 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandı.

20 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre 25 Temmuz’da başlayan inşaat süreci 6 Aralık 2023’te bitecek.

ALDIĞI KAMU İHALELERİYLE TANINIYOR

Bir dönem sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekli mühendislerinden Güngör Tortop görülen Siyahkalem’in şimdiki sahibi kayıtlarda Ahmet Cengiz Özdemir olarak görünüyor. Şirket, 2013 yılında EPDK’nın Kuzey Irak’tan Türkiye adına doğalgaz alım yetkisi vermesiyle dikkat çekmiş daha sonra aldığı kamu ihaleriyle anılmıştı.

Siyahkalem Mühendislik bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane’de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan paha biçilmez değerde Osmanlı arşivlerinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi firmanın yaptığı işler arasında…

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de yüzde 61'i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi üzerinde yapılan 1067 konutluk projede de aynı firmanın imzası vardı.

Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden Kangal Termik Santrali de Konya Şeker’le birlikte bu firmaya verildi.

Firmanın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şunlar: İstanbul Hoşdere 6. Etap Toplu Konut Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası, Giresun Çotanak Arena, Emlak Konut Gebze Toplu Konut, Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi, Yozgat Sorgun 250 Yataklı Devlet Hastanesi, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Memur Konutları, AFAD Eğitim ve Uygulama Merkezi, İstanbul Finans Merkezi…

Siyahkalem, Ankara’daki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, danışmanlarıyla basketbol oynadığı saray bahçesindeki spor sahasının üzerini kapatmıştı. İhale gizli yapılmış, 10.6 milyon liraya sözleşme imzalanmıştı.

Siyahkalem’in merkezi, İstanbul Kısıklı’da.