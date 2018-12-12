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Sarı yelekliler porno sitelerinde zirveye oturdu

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Fransada Sarı yeleklilerin yaptığı eylemler bu sefer farklı bir konuyla gündeme geldi.
Sarı yelekliler porno sitelerinde zirveye oturdu

Fransa'da haftalardır gündemin ilk sırasında yer alan Sarı Yelekliler eylemi bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. 'Sarı Yelekliler' terimi Fransa'da porno sitelerinde en çok aranan terimler arasına girdi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu yöndeki paylaşımlarıyla konuya dikkat çekti. Sarı Yelekliler ile ilgili videoların binlerce kez izlendiği görüldü. Gösterilere destek veren internetten çıplak gösteri yapan Chloe Sanchez'in sarı yelek giydiği videosu en çok ilgi çekenler arasında yer aldı.

Bazı kullanıcılar porno sitelerinde sarı yeleklilerin en çok arananlar arasında olmasına şaşırarak, neden böyle bir yola başvurulduğunu sorguladı.

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