Sarıçizmeli isyan etti! "İyi İdare Yasası’nı da takan bir mevki, muhatap da yok"

Sarıçizmeli isyan etti! "İyi İdare Yasası’nı da takan bir mevki, muhatap da yok"

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli 3 aydır taleplerine cevep verilmeidğini belirtti.

İşte o açıklama;

04 Ekim 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığına göndermiş olduğumuz yazı halen cevapsız. Ne olumlu ne de olumsuz. İyi İdare Yasası’nı da takan bir mevki, muhatap da yok. Cittaslow belediyeyiz ve çevre dostu projeler üretme misyonumuz da var. Talep edilen arazi güneş enerjisi üretim tesisi için de kullanılacaktı. Şimdi YEK (Yenilenebilir Enerji Kurulu) özel mülkler dışındaki talepleri durdurdu. Yani Mehmetçik Belediyesi ve diğer Cittaslow belediyeler artık böyle tesisler kuramayacak ve verdikleri taahhütlerden en önemlisini yerine getiremeyecekler. İmamın cemaate bakışı böyle. Öyle ise #devam!