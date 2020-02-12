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Sarımsak tansiyonu düşürür mü, nasıl etkiler? Tansiyon yüksekliği nasıl düşürülür?

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Sarımsak tansiyonu düşürür mü, nasıl etkiler? Tansiyon yüksekliği nasıl düşürülür?
Sarımsak tansiyonu düşürür mü, nasıl etkiler? Tansiyon yüksekliği nasıl düşürülür?

Tansiyon yüksekliği nasıl düşürülür? Tansiyon probleminden muzdarip kişiler, sarımsak ve benzeri doğal kaynaklarla tansiyon nasıl düşer sorusunun yanıtını araştırıyor. Bin bir derde deva sarımsağın pek çok hastalığa iyi geldiği doktorlar tarafından belirtilen bir gerçektir. Bir soğanlı bitki türü olan sarımsak, yabani ortamda yetişememesinden dolayı kültür bitkisi olarak geçmektedir. Kanser ve kalp hastalıklarına iyi geldiği bilinen sarımsak tansiyonu düşürür mü, dengeler mi? Bu noktada tansiyon hastaları ve yakınları tarafından en çok araştırılan konular arasında olan bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Peki, sarımsak tansiyonu yükseltiyor mu, düşürüyor mu?

Geçmiş çağlardan günümüze kadar şifa olarak kullanılan sarımsağın, pek çok faydası bulunmaktadır. Kanser, kalp, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de sarımsağın kullanış biçimidir. Bu kültür bitkisi yemek içerisinde toz olarak tercih edildiğinde içerisinde bulundurduğu vitaminleri kayboluyor ve tam etki sağlanamıyor. Ancak gün içerisinde tüm olarak çiğ bir şekilde yendiğinde (veya yemek içerisinde tüm olarak kullanıldığında) içerisinde bulunduğu vitamin ve mineral bakımından oldukça yararlı oluyor. Peki, sarımsağın tansiyonu düşürme etkisi bulunuyor mu? Sarımsak tansiyonu düşürür mü, yükseltir mi? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

YÜKSEK TANSİYONU NE DÜŞÜRÜR?

 

  1. Başınızı soğuk su ile yıkayabilirsiniz ( aşırı soğuk olmamalıdır )
  2. Kekik tansiyonu düşürmekte faydalı bir besindir
  3. Yoğurt ve ayran tüketimi
  4. Limon
  5. Sarımsak
  6. Pancar suyu
  7. Nar suyu
  8. Muz
  9. Tuz tüketimini azaltmak
  10. Kuşburnu ve vişne yaprağı çayı
  11. Zerdeçal

Tansiyonu ne düşürür diye merak etiğimizde genellikle birkaç besin aklımıza gelmektedir. Fakat araştırmalar bu bulguları tamamen doğrulamamaktadır.

Tansiyonu ne düşürür tedavisi için mutlaka belirtiler oluştuktan sonra bir uzmana başvurup tedaviye başlamak gerekmektedir.

SARIMSAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ, NASIL ETKİLER?

Kanser, kalp ve tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği bilinen sarımsak içerisinde, yüzde 84 oranında su, yüzde 13.38 oranında organik madde, yüzde 1.53 oranında inorganik madde bulunmaktadır. 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, germanyum, çinko, A, B1 ve C vitaminleri bulunmaktadır.

Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak kalp rahatsızlığına, kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Yine sarımsak, vücutta kanseri hücre oluşumunu önler. Peki, sarımsak tansiyonu düşürür mü, nasıl etkiler?

SARIMSAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar doğrultusunda sarımsağın içerisinde bulunan allicin maddesinin vücuttaki kan basıncını etkilediği ve düşürücü etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Uzmanlar bu noktada sarımsağı günde en az 2 diş en fazla 4 iş olmak üzere kullanılması gerektiğini şiddetle belirtiyor.

PEKİ, SARIMSAK SICAK MI SOĞUK MU YENMELİ?

Bu noktada bazı uzmanlar sarımsağın içerisindeki allicin maddesinin kendisini ortaya çıkarması için sarımsağın ısıtılarak tüketilmesi gerektiğini savunuyor.

Diğer tarafta bazı uzmanlar ise soğuk ve çiğ olarak doğrudan yenilmesi gerektiğini belirtiyor.

TOZ SARIMSAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Bu noktada uzmanların yaptığı araştırmalara göre, sarımsağın toz bir şekilde yemek içlerinde kullanılması durumunda, içerisinde bulunan allicin maddesi azalıyor ve bu sebepten dolayı, yemeklere aroma katma dışında herhangi bir etkisinin olmadığını belirtiyorlar. Sarımsağın faydalarından en etkili bir şekilde yararlanabilmek için sarımsağı bir bütün halinde yemeklerde kullanmak gerekiyor.

Peki, sarımsağın faydaları nelerdir?

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

  • Kansere yakalanma riskini azaltması ile bilinir.
  • İdris söktürücü özelliği bulunmaktadır.
  • Ateş ve tansiyon düşürücü etkisi bulunmaktadır.
  • İştah açar
  • Tansiyona iyi gelir
  • Kan basıncını dengelemede etkilidir
  • Kalp krizi riskini azaltır
  • Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.
  • Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı önler
  • Kandaki kolesterol düzeyini dengede tutmaya yarar.
  • İştah açar

  • PEKİ, SARIMSAĞIN ZARARLARI NELERDİR?

    Her şeyden önce bilinmesi gereken noktalardan bir tanesi de her şeyin fazlasının zarar olduğudur. Sarımsakta tabi ki bu kadar faydası olmasına rağmen aşırı tüketime kaçıldığında vücuda zarar verebilecek etkenleri doğurabilir. Bu noktada bilinen en büyük zararları ise şunlardır;

  • Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.
  • Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.
  • Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler.

  • SARIMSAK YEDİKTEN SORNA HALSİZLİK OLUR MU?

    Sarımsak vücut için oldukça yararlı bir besin olmasının yanı sıra güçlü bir antibiyotik olmasından dolayı bazen yan etkisi ile karşı karşıya kalınabilir. Böyle durumlarda vatandaşlar 'sarımsak yedikten sonra halsizlik olur mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle aşırı tüketimlerde bu rahatsızlıkla karşılaşıldığı görülmüş, bazı durumlarda da; baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, alerjik cilt reaksiyonları görülmüştür.

     

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