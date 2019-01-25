Sarraf’ın tecavüz ettiği iddia edilen mahkum: Koğuş işkence odasına dönüştü

ABD’de tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf’ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren eski koğuş arkadaşı koğuşun kendisi için adeta bir işkence odasına dönüştüğünü söyledi.

Fildişi Sahili vatandaşı 62 yaşındaki Faouzi Jaber, eski hücre arkadaşı Sarraf’ın kendisine Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında beş ay tecavüz ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre yeni dava başvuru dilekçesi veren Jaber, Sarraf’ın kendisini defalarca taciz ettiğini, iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti.

Yaşlı ve ağır kanser hastası olduğunu belirterek, 35 yaşındaki bir kişiye direnemediğini iddia eden Jaber, talihsiz olaylar sonrasında mesleki, kişisel itibarı ve kariyerinin tamamına zarar verildiğini, zihinsel açıdan zarar gördüğünü söyledi.

Sarraf, iddialara yönelik savunmasını en geç 13 Şubat tarihine kadar mahkemeye sunacak.