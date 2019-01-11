Sayıştay, Dome Hotel raporunu açıkladı

Sayıştay'ın yayımladığı rapor şu şekilde:

Kamuoyunun Bilgisine,

Kamuoyunda Dome Hotel özelinde yapılan ancak konusu bakımından 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası uyarınca yapılması gereken tüm kiralama ihalelerini etkileyen ve kiralama işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda belirsizlik yaratan tartışmaların devam etmekte olması nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Anayasal bir kurum olan Sayıştay 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasından almış olduğu yetki uyarınca denetim alanında bulunan kurum ve kuruluşların kaynaklarının yasalarda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemekte olup, bu hususlarda yaptığı tespitleri ve vardığı sonuçları yayınladığı rapor ve verdiği görüşlerde belirtmektedir.

Değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Yasa ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin denetleme yetkisi Sayıştay’a verilmiş olup, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasında denetimine tabi olan kurum ve kuruluşların mallarının da alınıp verilmesini, sağlanma ve kullanılmasını denetleyeceği açıkça belirtilmektedir. Bu kapsamda Dairenin 2015 mali yılı hesapları ve işlemleri görevlendirilen denetçilerimiz tarafından halen denetlenmektedir. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının yürürlüğe giriş tarihi olan 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren yapılan ihalesiz kiralama işlemleri raporlanacak ve yasamız uyarınca Hukuk Dairesine iletilecektir.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından Dome Hotel'in süresi biten kira sözleşmesi ile ilgili olarak Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. Yapılan incelemede,

Dome Hotel’in kar ortaklığı şeklinde Dayanışma Turizm Ltd.'e kiralandığı ve kira süresinin 14.05.2018 tarihinde son bulduğu,

EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre sözleşme gereği anılan şirket tarafından hotele yapılması gereken yatırımların tam olarak gerçekleştirilmediği,

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesine ödenen kar payının yeterli bulunmadığı ve Dairenin 3 Ekim 2017 tarihinde avukat aracılığı ile Dayanışma Turizm Ltd.'e sözleşmeyi uzatma ve/veya yenileme niyetinde olmadığını, 14 Mayıs 2018 tarihinde ve/veya en geç 15 Mayıs 2018 tarihinde Dome Hotel'i tahliye etmesini, aksi halde tahliye davası ikame edileceğini yazılı olarak ilettiği görülmüştür.

Yukarıda verilen tespitler yanında Hukuk Dairesinin İhale Komisyonu Başkanına vermiş olduğu 25.09.2016 tarih ve SAV.0.00-BYMB/2-17/2455 sayılı görüşte, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında mal ve hizmet satımları, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin kapsam dahilinde iken, bunlara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili düzenlemenin mevcut olmadığı ancak bu eksikliğin yasa kapsamına giren işlemlerde Kamu İhale Yasasının uygulanmaması sonucunu doğurmadığı, böyle bir uygulamanın yasaya aykırılık sonucu doğurabileceğini, yasa kapsamına giren mal ve hizmet satımları ile kiraya verme işlemlerinde yasanın uygulanması gerektiği, ihtiyaç duyulan kısımlarda ise şartname kuralları ve benzeri hazırlık işlemleri ile düzenleme yapılabileceği belirtilmektedir.

İnceleme sonuçları ve yukarıda belirtilen görüş doğrultusunda tarafımızca Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesine verilen cevapta özetle, Dairenin Dome Hotel’i süresi biten sözleşme gereği tasarrufuna alması gerektiği ve 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası kapsamında olan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin Dome Hotel’i anılan yasa kurallarına uygun olarak kiralaması gerektiği belirtilmiştir.

Başkanlığımızca yasalar ile toplum menfaati gözetilerek verilen görüş üzerinden Sayıştayın yetkilerinin tartışmaya açılması kamu mali yönetiminde usulsüzlüklerin önüne geçmek, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak için yürüttüğümüz denetimlere zarar vereceği açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Osman KORAHAN

Sayıştay Başkanı