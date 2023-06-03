Seçim takvimi işliyor: Aday listesine itiraz süresi bugün sona erecek

25 Haziran'da yapılacak olan seçime katılacak adaylara ve adaylık sürecine ilişkin itiraz süresi ise bugün saat 17.00'de sona erecek.

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde, milletvekili, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına itiraz için ayrılan süre bugün 17.00’da sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurusunda itirazların 17.00’a kadar İlçe Seçim Kurullarına yapılması gerektiği belirtilmişti.

Diğer taraftan YSK'nın seçim takvimine göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait sandık seçmen listeleri bugün askıya alındı.

Listelerin askıya alındığı yerler 6 Haziran’a kadar ysk.mahkemeler.net ve www.mahkemeler.net ‘te yayımda olacak. Listeler 4 gün süreyle askıda kalacak.

Bu süre içerisinde listeler saat 9.00’dan 19.00’a kadar incelenebilecek. İtiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 18.00’den 19.00’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 18.00’den 19.00’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen kişiler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen duyuruda, yazılı delille, "kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı belge" kastedildiği belirtildi.