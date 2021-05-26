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Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi

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"Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm."
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi

Defne Samyeli, Peker'in 'Defne' imasından sonra sosyal medyada hedef olunca, yayınladığı 'Kul hakkına sığdı mı?' başlıklı açıklamasında, kendisinin bahsi geçen Defne olmadığını söyleyerek Peker'e bahsettiği kişinin kimliğini açıklama çağrısında bulundu. Peker de sosyal medya hesabından cevap vererek, "Bahse konu olan kişi kendisi değildir, kendisinden tüm kalbimle özür dilerim" sözlerine yer verdi.

Sedat Peker'in 'Defne' imasının ardından tüm oklar Defne Samyeli'ye çevrildi. Samyeli ise Twitter hesabı üzerinden 'Kul hakkında sığdı mı?' başlıklı bir yazı yayımladı.

"SOYADINI BAHŞETSİN, ZAN ALTINDA KALMAYALIM"

Kendisinin bahsi geçen Defne olmadığını söyleyen Samyeli, "Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz. Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım" ifadelerine yer verdi.

"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM"

Samyeli'nin açıklamasını gören Peker ise sosyal medya hesabından özür dileyerek, "Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim" dedi.

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