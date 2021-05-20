Sedat Peker'den 6. video | Peker, Demirören'e seslendi: AKP'li vekil rica etti, Hürriyet gazetesini ben bastırttım, senin oturduğun koltukta benim emeğim var

Kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların altıncısında, Hürriyet gazetesine düzenlenen baskına değinen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, gazete binasına yönelik saldırıya ilişkin olarak, Demirören Medya Grubu sahibi Yıldırım Demirören'e "Bastırtmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakabilirsiniz. 'Bizim gençlik kollarından birtakım arkadaşlar gidecek, onlar profesyoneller değiller', tamam dedim. Ben gönderdim. Savcılar ağır delil, ikrar, ben yaptım. Aydın Doğan yaşlı adam. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Namussuzsunuz ulan. Demirören, seni adım adım takip edeceğim." ifadeleriyle seslendi.

Peker'in, iddialarını dile getirdiği altıncı videoda masasındaki Yılmaz Özdil'in "Son Cüret" kitabıyla birlikte, 6 adet zarf ve üzerinde Teşkilat-ı Mahsusa'nın ambleminin bulunduğu yüzük dikkat çekti.

"Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler dedim"

Peker, yayınladığı videoda devlet içindeki yapılarla yaşanan çatışmanın kırılma noktalarını anlattı. İlk kırılma noktasının Michel Rubin isminde Amerikalı bir yazarın yazdığı yazı olduğunu ifade eden Peker, yazıda "Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında oraya simge olarak birinin seçilmesini sağlar arka perdeden de ülkeyi o yönetir" dendiğini, bu yazının tuzak olduğunu düşündüğünü söyledi. Peker, "Dedim ki bu tuzak. Bize tuzak kurdular. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler dedim" şeklinde konuştu.

"Ağar beni aradı Elazığ mitingini iptal et dedi"

Mehmet Ağar'ın kendisini arayarak Elazığ'a yapacağı ziyareti iptal etmesini istediğini söyleyen Peker, kendisinin bu teklifi reddettiğini daha sonra Elazığ Valiliği'nin ziyaret gerçekleşmesin diye miting yasağı getirdiğini söyledi. İkinci kırılma noktasının bu olduğunu dile getiren Peker, "Bana dedi ki 'orada CHP’nin de aynı gün mitingi var. Bilgi geldi devletten karışıklık çıkacak.' Dedim ki 'abi bizim yetiştiğim kültürde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir benim buraya gitmem lazım.' Sonra 'kalabalık tekrar görüşelim ben seni arayayım' dedim. Sonra bir daha aradı kendisi. Dedim 'abi ben orada en az 30 bin arkadaşın geldi bir miting yaparım hem de çok güzel olur.'



Dedi ki 'seni seviyorlar bizim oranın gençleri seni çok seviyor daha önce birçok ilde yaptın yine olur ama provokasyon çıkacak, çatışma çatışma saldırı'. Dedim 'abi devletin polisi var.' Sonra telefonu kapattık ama konu netleşmedi' Bir baktım Elazığ gazetelerinde 'Sedat Peker Elazığ mitingini iptal etti' diye haber çıkmış. Ben de dedim ki açıklama yapın, arkadaşlarım hazır olun Elazığ'a gidiyoruz oradaki kardeşlerimizle buluşacağız.



Sonra yine hükümetin içinde bakanlık yapan bir beyefendi o zaman özel kalem müdürü kendisi benim bir yakınımla görüştü ya oraya gitmesin karışıklık olacak diyor. O arkadaş da bana söyledi. Dedim ki ya şehit aileleri çağırdı, ahmet mehmet çağırsa iptal edeyim ama olmaz. Sonra valilikten karar çıkardılar. Güvenlik nedeniyle iptal edildi diye. İkinci kırılma noktası bu oldu" diye konuştu.

"Bizi herhalde kullanışsız gördüler"

"Biz emir ve tahakküm altına girmeye ruh dünyamız uygun olmadığı için boynumuzu hiçbir suretle hiç kimseye eğmediğimiz için bizi herhalde kullanışsız gördüler. Kendi inanmadığım doğruya ne kendimi ne kimseyi sürüklemedim sürüklemem"

"Söylediklerimi etkisiz hale getirebilmek için üretebildikleri en büyük hikaye suç örgütü lideri"

"Ben cezaevindeyken bu Fethullahçılar beni annemin cenazesine yollamadılar. 84 milyona uygulanan hakkı bana vermediler. Ki anneme ne kadar düşkün olduğumu herkes bilir, izin vermediler. Ne insan hakları dernekleri ne o ne bu… İnsanları gıcık ediyorum. Bir tek Yılmaz Özdil, aynı davada yargılanan insanların hepsinin cenazesine izin verdiniz Sedat Peker'e neden izin vermediniz. Başka bir Allahın kulu demedi. Lan ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Bu ülkenin kimliğini taşımıyor muyum? Bugün de aynısı… Namuslu adam olarak böyle bir şey. Namus sahibi adam. Beğenirsin beğenmezsin, aynı dünya görüşünü savunursun savunmazsın ama dik adam"

"Cumhurbaşkanı'nın yanına giden iş adamlarına hırsız muamelesi yapıyorlar"

"Bizim basında tanıdığımız çok şanlı basında tanıdığımız büyük iş adamları sayın cumhurbaşkanımızın yanına gidince güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane aramadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu bununu çıkar diye. Bunlara saatini çıkar, onu çıkar bunu çıkar diyorlar. Hırsız muamelesi yapıyorlar. Gerçi bunlar da hırsız. Bir yer kapayım diye… Ve öyle gurursuzlar ki. Bir tek Turgay Cineri var o ‘ne oluyor, bu nedir’ demiş. Şimdi bunlar dik duranlarımız."

"Değilsiniz, adam değilsiniz. Ben bunlara yalı çetesi diyorum. Boğazdaki yalılardan ziyade. Onlar para için her şeyini onurunu gururunu satan terk edenler. Ulan o kadar paranız var hırsız muamelesi yapılıyor size yine gidiyorsunuz. Tayyip Beyin bunlardan haberi yoktur. Biri çıkar der ki ‘sayın cumhurbaşkanım böyle böyle yapıyor bize böyle olur mu?’ İhale alacaklar 300 milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 milyon dolar… Saati çıkar şunu çıkar en son belki içerde donunu indir…"

"Hürriyet gazetesini ben bastırttım"

"Onlar iyi adam ben suç örgütü lideri. Ulan böyle bir şey olur mu? Ben devletle bin liralık bile iş yapmadım. Soydunuz ulan devleti. Soydunuz ulan devleti, Atatürk’ün zamanından beri. yediniz yediniz doymadınız. Ben oldum pislik. Sülü sen yaktın dönüşümü yaktın beni."

"Anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak bir şey yapmayın yemin ediyorum rezil ederim sokağa çıkamaz hale getiririm. "

"Şimdi bu gazetecilere dedirtiyorlar ya ‘organize suç örgütünün dediğinden bir şey mi olur.‘ Tamam kendi yaptıklarımı anlatacağım. İspatları ile delilleri ile. Pamuk örenin’ ekibi dinliyor musunuz?(Demirören medya grubunu kastediyor) Sizin gazetenizi ben bastırttım. Evet. Basılmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakabilirsiniz. ‘Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek ama onlar profesyonel değil’ eee… ‘Tamam’ dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu maaşı kadar namusu olanlar, ne oldu. Savcılar ağır delil, ikrar, ben yaptım. Aydın Doğan yaşlı adam. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Namussuzsunuz ulan. Demirören, seni adım adım takip edeceğim. Azerbaycan her şey."

"Sayın savcılar tekrar söylüyorum bundan büyük daha delil olur mu?"

"Bir de bana diyorlar ki Bülent Yıldırım (İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı) taktim etti. Ne alakası var. Biz 23 senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevinde yatarken ziyarete gittim. Yanımda Trabzon’un ikinci Başkanı ,yanımda milletvekilini getirdim destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin hedefine oturdum bütün düzenim bozuldu cezaevine yolladılar. Ben Tayyip abiye o yıllarda da sevgi saygı besleyen ta o yaşalarda tanıyıp bu günlere gelen bir insanım. Ve doğru söylüyor. Yemin ediyorum doğru söylüyor. (Erdoğan’ın ‘Suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir; onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz’ sözlerini kastediyor) Bir gün Tayyip abi görecek uluslararası ölçekte suç örgütleri var ahtapot gibi Türkiye’yi çevre ülkeleri sarmışlar. Görecek ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Çevresini saranları budayacağına inanıyorum."

"Abrurahim Boynukalın, milletvekili spor bakan yardımcısıydı şimdi hangi görevde bilmiyorum. Bir gazeteci ile röportaj yapıyor. Gazeteci dövdürme olayı ile Hürriyet binası baskınını Sedat Peker yaptırdı diyor. Adam da bunu yazmış. Sayın savcılar tekrar söylüyorum bundan büyük daha delil olur mu?"

"Bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Bu sefer vallahi yenileceksiniz. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben. Sen Ebu Süfyan’dansın ey sülü, tezgahçı. Sen yakalndın kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim."

"Pamuk ören(Demirören’i kastediyor) seni bırakmayacağım. Lan oturduğun yerde benim hakkım var. Sen benim evde sanki suç aletleri karımın odasından kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. "

"Ben bu atağı yapınca bizim süslü sülüman ve saz heyeti 613 kişiye dinleme kararı çıkardı. FETÖ’den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim. 5 tane ayrı yaptım. Bu savaşın 3 şeyi var. Birinde ben ölürüm, iki cezaevinde girerim, üç hayatta kalırım."

"Süleyman Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce Nevzat Kaya'ya "5 milyon dolar verirsen seni dosyadan çıkartırız" dedi"

"Kuşçu başı eşrefleri bilir misin Sülü, doktor Bahattin Şakir’leri bilir misin? Gel hepsinin hayatını sana aylarca anlatayım. Zenci Musa’nın da. Dava adamı. Hey gidi Sülü hey neler yapmayacağız. Şimdi bu 613 kişiye dinleme kararı almış bu arkadaşlar bir organizasyon. Ancak hem kendisi hem yardımcısı söylediğim şeylerle ilgili danışmanı hep FETÖ kelimesi geçiriyor. Bak yapmayın. Samimi söylüyorum. Devlet aklı ve devlet namusu devletin sahip olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız ama devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz"

"Youtube’u izlemeye başladım, adamlar öyle etkili ki ben bile izlemeye başladım, ne diyor diye. Ve sizin basın değil adamlar oradan belirliyor gündem. İnan! İnsanların kafasında FETÖ sorgulamalarını yüzde 50’ye getirdiler şaibeli bunlar diye, bir iş var, hile var diye. İnan! Yapma büyük hata. Bana Sedat Peker terör örgütü diye dava açın. Cezadan korkan senin gibi olsun. Ama FETÖ ile yaptığınız… Lan insanlar diyecek bu adam bunların en nefret ettiği adam. Lan bu adama bunca zulüm ettiler, annesinin cenazesine gitmesine izin vermediler. Lan insanlar bu sefer bu yargılananların hepsi sahte diyecek. Aptallık yapma. Doğru Resul Holoğlu var, organizeden sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Senin özel operasyon adamın"

"Geldik bir daha Sülü. Aslan Sülü. Yav bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya 1.5 sene falan önce gazetelerde herkesi inandırdınız lüks arabalarını falan gösterip. Lan dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı. Nerede bu uyuşturucu. Allah aşkına dinleyin sayın savcılar delilleriyle anlatacağım. O operasyonda Nevzat Kaya diye şahıs var. Yeniköy Motors’un sahibi operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu’nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani Emniyet’ten oradan buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı’nın ailesine ait görünüyor plaka. Durdurulmaz. Ayrıcalık da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklıydım. Şimdi küstüm benim ayrıcalıklarımı aldılar ellerimden. Küstüm ben onlara."

"Operasyondan 10 gün önce gidiyor, Engin oğlum böyle böyle büyük bir operasyon olacak, bu ihtisası iptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın operasyondan kaç gün önce? O Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya’nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. 10 gün önce. İki; telefon irtibatları Engin’le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki, 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz. O da diyor kardeşim ben onlara iki araba sattım niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyor. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Bu cezaevinde, sonra karısı Engin’i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar en güzel özellikleri o. Biz onu çok severiz, lak boğ! Bu aslında Abdullah Öcalan’ın taktiğidir. Bunlar nereden öğrendi!"

"Lan daha kırmızı bülten çıkaramadınız"

"Adalete gel diyor. Resul’e mi gelecem sülü. Lan daha kırmızı bülten çıkaramadınız. Daha bülten çıkarmaktan acizsin. Savcılar delil istiyor… Ya gidin son iki ayda oraya hangi iş adamları gelmiş bir bakın. Bu adam ne iş yapıyor orada? Geleni gideni kesiyorlar. Ulan insanların FETÖ ile olan mücadeleye inancını yok ettiniz. Lan bana Sedat Peker terör örgütü diye açın. Cezadan korkan senin gibi olsun. Allah yemin olsun yanlış adam yanlış zaman yanlış seçim göreceksin. Süslü Sülü vallahi seni de tutuklayacaklar. Herkes biliyor benim sabıkalı. Ya sabıkası olan Erdal Aras’ı 14 farkla genel başkan seçildikten sonra MKYK’ya sen üye yapmadın mı? Sabıkası var nasıl yaptın? Telefonları sinyalleri var. Şimdi kimse yazı yazmadı ama bu savcılar gelir bir gün yazarlar. Vallahi tutuklanacaksın. Ve 10 tane en az ağırlaştırılmış müebbet alacaksın. FETÖ, FETÖ ulan FETÖ’yü siz bu hale getirdiniz. FETÖ’nün çocuğu gibi dolanıyordun lan peşinde. Bilmiyor mu insanlar bunu. Herkes biliyor. Ulan hep bu zenginler mi FETÖ’cü oluyor. Senin ilgi alanına zenginler giriyor gariplerle ilgilenmezsin"

"Hey gidi Sülü hey neler yapmayacağız. Şimdi bu 613 kişiye dinleme kararı almış bu arkadaşlar bir organizasyon. Ancak hem kendisi hem yardımcısı söylediğim şeylerle ilgili danışmanı hep FETÖ kelimesi geçiriyor. Bak yapmayın. Samimi söylüyorum. Devlet aklı ve devlet namusu devletin sahip olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız ama devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz."

“Zorlu binası var ya, senin kardeşin telefon dinleme tapeleri geliyor, orada milleti parçalıyorlar”

"Hey gidi hey Reshul, tak. Adalete gel. Beni burada Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şeyh’i daha kırmızı bülten çıkarılmadıydı, şimdi dünyadan haber alıyor ya, diyecekler lan bu adam bir şey anlatıyor. Siz kırmızı bülten niye verdiniz Türkiye. Daha bülten çıkarmaktan acizsin. Ne oldu senin saz heyetin? O şeyi de anlatacağım. Zorlu binası var ya. Senin kardeşin orada, telefon dinleme tapeleri geliyor, orada milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor, yav git son iki ayda oraya hangi iş adamları gelmiş, ya bu adamın bir resmi var mı, yok. Mehmet idi herhalde ismi. Bir bakın, bu adam ne iş yapıyor orada. Geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Yav böyle böyle FETÖ ile iltisaklı bir şeyine rastlanmış. Ulan insanların FETÖ davalarına olan inancını yok ettiniz. Lan bana Sedat Peker terör örgütü diye açın. Cezadan korkan senin gibi olsun diyorum. Lan bizim MASAK başkanının karısı gibi korkutacak bir adam değiliz biz. Herkes FETÖ'den korkuyor ya. Allah’a yemin olsun ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yanlış adam yanlış zaman yanlış seçim. Göreceksin. Yenileceksiniz."

"Pambık pambık seni kesin tutuklayacaklar Pambık ben sana söyleyeyim. Süslü Sülü vallahi seni de tutuklayacak. Hele o şimdi ameliyat oldu, ona şimdi bir şey demem şık olmaz. Ameliyattan çıksın ona neler yapacağım."

"Kardeşlerim temiz toplum diye bir şey yok. Bunun gibi en çok bağıran en büyük hırsız inanın"

"Soylu, İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor"

"İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. O da silindi. Sabıkasız görünüyorum da. Aldığım tek sabıkam suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar deli olacaksınız. Yav bu İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor, biliyor musunuz? Hadi gülelim. Bombalarından biri de bu olsun. Senin haberin yok sana kıyağım olsun, o yolladığın Resul'un adamları var ya resimleyen. Tak bir tanesi resimlerini vermiş. Efendim demiş sahibi ikrar yapmış. Özel kalem müdürü Hasan Beyi de takip ettiriyor. Ulan sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Sen AK Parti’dekileri kandırabilirsin, öbürlerini herkesi. Beni kandıramazsın. Yemem. Her türlü kandırılmaya karşı anladın, tedbirlerim hazır."