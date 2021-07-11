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Sedat Peker'den, Bakan Süleyman Soylu ile ilgili yeni paylaşımlar

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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, Twitter'dan yeni paylaşımlarda bulundu.
Sedat Peker'den, Bakan Süleyman Soylu ile ilgili yeni paylaşımlar

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mayıs ayından bu yana ilk kez geçtiğimiz gün yan yana görüntü verdi. Peker, Soylu'ya "Sana söz veriyorum bu sevincin uzun sürmeyecek; 15 Temmuz geçsin seni öyle bir yerden vuracağım ki (mecazi anlamda) akıl sağlığını kaybedeceksin." dedi. 

Peker'in paylaşımları şöyle:

... Süleyman video çekerken sana söylemiştim ya göreceksin diye, bunlar sizin iyi günleriniz. Beni öldürmekten başka kurtuluşunuz yok. Gerçi ölümüm bile size kurtuluş olmayacak. Bakanlar kurulu toplantısında anlatıyordun ya: Sedat Peker’i takip ediyoruz, şu an şu ülkede,

hem Türkiye’de hem bulunduğu yerde operasyon yapacağız diyordun ya, sen beni dakika dakika takip ederken ben de seni bakanlar kurulundaki konuşmaların dahil her yerde dakika dakika takip ediyorum. İçimden bir ses Bunca geçmiş var, bunca emek var, …

bana bunu yapmaz dese de içimdeki diğer ses de İnsanoğlu çiğ süt emmiştir belki de yapar diyordu. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim, göreceksin. İstediğin kişilerin desteğini al, hiçbir tanesi benim desteğini aldığım yerden büyük değil.

Siz onlarca milyar doları çalarken, beş altı bin TL maaş aldığı için ailesine bakamadığından psikolojik sorunlar yaşayıp intihar eden polislerin desteği benimle. Benim kız çocuklarımı ağlattığın gibi haksız yere ağlattığın tüm çocukların duaları benimle.

"15 Temmuz geçsin"

Devletin parasını çalıp hakkını yediğin, tüyü bitmemiş yetimlerin destekleri benimle. fetocu diyip malına çöktüğün ama aslında fetocu olmayan mağdurların destekleri benimle. Kısacası Yüce ALLAH’ın desteği benimle. Çünkü yaptığınız zulümler Arşı Aleme ulaştı.

Gayretullaha savaş açan hiç kimse galip gelmemiştir. Vallahi yenileceksiniz, billahi yenileceksiniz. 15 Temmuz geçsin seni öyle bir yerden vuracağım ki (mecazi anlamda) akıl sağlığını kaybedeceksin.

"Bu sevincin uzun sürmeyecek"

Sayın Cumhurbaşkanı ile resim çekildin diye sünnet çocukları gibi mutluluktan uçuyorsun. Sana söz veriyorum bu sevincin uzun sürmeyecek. Tek darbede bir gözünü, bir böbreğini, bir kolunu, bir bacağını birden koparacam (mecazi anlamda).

.... Süleyman, 15 temmuzdan sonraki zamanda bekle beni, seni deli edecem. Eline düdük verip başına huni takacam. Ancak merhametli davranıp ilaçlarının dozunu yükseltecem. Zekaya saygı duymayı öğreneceksin, atılan tweetlere yenileceksin.

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