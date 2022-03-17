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Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’nda Zarardan bir an önce dönülmeli!

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Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’na yapılması planlanan projenin hukuksuzluk yumağı olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı ve yetkililere bölgeye verilen bu zarardan bir an önce vazgeçme çağrısında bulundu.
Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’nda Zarardan bir an önce dönülmeli!

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu İskele Halk Plajı’na ilişkin açıklaması şöyle:

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden İskele Halk Plajı ile ilgili bilgilendirme yapmak bizlerin görevidir. Öncelikle söylemekte fayda var ki İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun konu ile ilgili söylediği “spekülatif, halkı aldatmaya yönelik, samimiyetten ve gerçeklerden uzak,  yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi gaylelerle yapılan talihsiz açıklamalar” sözlerini kendisine aynen iade ediyoruz. Her platformda söylediğimiz gibi Şehir Plancıları Odası konulara yaklaşırken en önemli gailesi kamu yararıdır. Bir meslek odasının siyasi seçimlerle ilgili bir gailesi olması söz konusu değildir.

Bizler bilim ve yasalar ışığında çalışmalarımızı yapar, açıklamalarımızı ona göre yaparız. Bu konu ile ilgili de gerçekler aşağıdaki gibidir.

  • Bahsedilen bölge Gazimağusa Kıyı Bildirisi diye de bilinen Fasıl 96 Yasası tahtında yürürlükte olan “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni”  içerisindedir. Bu düzenlemeye göre ilgili alan içerisinde Ormancılık ve Eski Eserler amaçları için kullanılacak binalar yapılabilir. Tüm binalar 1 kat yapılabilir. Binalar 17 ayaktan fazla olamaz ve yapılacak bina alanı arazinin 1000’de 5’ini geçemez.
  • Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’na göre bir projenin inşaatının başlaması için ilgili belediyeden ya da ilgili kaymakamlıktan ruhsat alması gerekmektedir. Bu inşaat ruhsatı alınırken ilgili kurumlardan görüş alınması gerekmektedir. Bahsi geçen proje ile ilgili Şehir Planlama Dairesi’nden görüş alındı mı? İlgili belediye yani İskele Belediyesi’nden de inşaat ruhsatı alındı mı? Yani İskele belediyesi kendi projesi için yasaları ezip geçip kendi belediyesinden inşaat ruhsatı almadan inşaatı bitirmeye mi çalışmaktadır? Yürürlükteki mevzuat açıkken böyle yapılaşmalara nasıl ve neden göz yumuluyor?

Açık bir şekilde görülüyor ki konu hukuksuzluk yumağıdır. Başta İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve yetkili herkesi bölgeye verdiği bu büyük zarardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. Her geçen gün bölgeye verilen zarar daha da büyüyecektir.

 

Merter Refikoğlu

Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

 

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