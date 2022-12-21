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Şehitler Güzelyurt’ta anıldı

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21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde şehitler için tören düzenlendi.
Şehitler Güzelyurt’ta anıldı

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 11.30’da başlayan törende protokol sırasına göre anıta çelenklerin konuldu, 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı törende, Kaymakamlık adına Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Düriye Taş ve 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Bahadır Murat günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Kurtuluş Lisesi öğrencisi Eylül Darbaz da “21 Aralık” adlı şiiri okudu.

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