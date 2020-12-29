Şeker Hastaları Nasıl Kilo Verir?

Günümüzde görülme sıklığı oldukça artan diyabet hastalığında, kan şekeri kontrolünün sağlanması birincil hedeftir. Fazla kilolu diyabet hastalarında bu hedefe giden önemli yollardan biri de kilo kaybıdır. Kan şekeri kontrolünün sağlanmasıyla diyabetin neden olduğu retinopati, nefropati, nöropati gibi komplikasyonların oluşmasının önüne geçilebilir. Bu nedenle diyabet hastalarında ideal kiloda veya bu kiloya yakın olmak büyük önem taşır. Diyabet hastaları kilo vermek için nelere dikkat etmeli buyurun bakalım…

Birinci kural: öğün düzeni

Kan şekeri dalgalanmaları yaşamamanız için uzun açlıklar yaratmamanız gerekiyor. 3 ana, 2-3 ara öğün içeren bir beslenme şekli benimsediğinizde kan şekeri kontrolünü daha kolay sağlayacaksınız. Aynı zamanda ara öğünleriniz sayesinde sofraya çok aç oturmadığınız için porsiyon kontrolünü daha kolay sağlayacak ve kilo vermek için ilk adımı atmış olacaksınız.

Diyabet tabağı modelini uygulayın.

Tabağınızın yarısını salata, yeşil fasulye, brokoli, karnabahar, lahana gibi nişasta içermeyen sebzeler; dörtte birini et, tavuk, hindi, balık, peynir, yumurta gibi protein kaynakları; dörtte birini de kurubaklagiller, tam tahıllı ekmek gibi karbonhidrat kaynakları ile doldurun.

Glisemik indeksi yüksek gıdaları tercih etmeyin.

Beyaz un, pirinç, şeker, mısır, patates gibi glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerinizi hızla yükseltir, hızla da düşürür dolayısıyla sizi daha çok acıktırır ve daha fazla yemenize neden olur. Bunlar yerine tam buğday unu, bulgur, kurubaklagiller, sebzeler gibi lif oranı yüksek karbonhidratları tercih etmelisiniz.

Karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllı ekmek tercih edin.

1 kepçe çorba, 3 yemek kaşığı pilav/makarna/bulgur karbonhidrat içeriği açısından 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir ancak ekmekten daha fazla yağ içerirler. Karbonhidrat kaynağı olarak sıklıkla çorba, pilav, makarna, bulgur vb tercih ederseniz kilo vermekte zorlanabilirsiniz bu nedenle öğünlerinizde karbonhidrat kaynağı olarak tam buğday unlu ekmek, çavdar gibi ekmekleri tercih edin.

Meyvenizi tek başına tüketmeyin.

Meyveleri tek başına tükettiğinizde daha çok acıkabilirsiniz bu nedenle meyvenizin yanına süt, yoğurt, kefir, ayran veya badem, fındık, fıstık, ceviz gibi protein ve yağ içeren bir besin ekleyin.

Doymuş ve trans yağlara dikkat!

Haftada 2 defa balık tüketerek ve beslenmenize ceviz, keten tohumu, semizotu gibi besinleri ekleyerek omega-3 alımınızı artırın. Tereyağı yerine zeytinyağı kullanın ve cips, hazır kekler, atıştırmalıklar gibi trans yağ içeren gıdalardan uzak durun.

Fiziksel aktivitenizi artırın.

Egzersiz kandaki şekerin dokular tarafından kullanımını artırır bu sayede yüksek kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kilo kaybına destek sağlar. Haftada en az 3 defa egzersiz yapın.