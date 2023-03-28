Şeker tüketimini azaltabilecek özel kaşık diyabetlilere yardımcı olacak

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ligand adı verilen bir molekül tabakasıyla kaplı tümseklere sahip olan özel kaşıklar sayesinde, yiyeceklerin tadını şeker eklemeden daha tatlı hale getirebileceklerini açıkladılar.

Sugarware olarak adlandırılan özel kaşık, fizyolojik bir tepki başlatmak için hücreler üzerindeki spesifik reseptörlerle etkileşime giren bir kimyasal olan ligand molekülüyle kaplanmış durumda. Dolayısıyla kaşık, aslında herhangi bir şeker tüketmeye gerek kalmadan, tat alma tomurcuklarındaki belirli tatlılık alıcılarını uyarıyor.

YARIŞMADA ÖDÜL ALDI

Araştırmacılar, kaşığın hedef kitlesinin diyabet hastaları ya da şeker tüketimini azaltmak isteyenler olduğunu söyledi.

Bristol Üniversitesi’nde biyokimya araştırma görevlisi olan ve projede yer almayan Dr. Carl May de, “Bu harika bir fikir. Bu kaşık beynimizi tatlı bir şeyler yediğimizi düşünmesi için kandıracak. Ne de olsa, dil şekeri algılayabilir, ancak ‘şeker’ -yani ligand- yediğimiz yemek yerine kaşığa yapışır.” dedi.

Yapay tatlandırıcılara alternatif olan özel kaşık, kısa süre önce biyoteknolojideki yeni fikirleri sergileyen Biodesign Sprint 2022 yarışmasında öğrenci ikincilik ödülünü kazandı.