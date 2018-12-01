"Selman, tutuklanmamak için elçliğe kaçtı"

G-20 Zirvesi için Arjantin'de olan Suudi Veliaht Prens Selman'ın otel yerine ülkesinin büyükelçiliğinde kaldığı ve gün boyunca binadan çıkmadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Arjantin'de otel yerine Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin rezidansında kaldığı iddia edildi.



Arjantin basını, Suudi prensin kendisine karşı yapılacak gösteriler nedeniyle Buenos Aires Büyükelçiliği'ne bağlı rezidansta kaldığını öne sürdü.

İddiaya göre büyükelçiliğe metal barikatlar ve kurşun geçirmez camlar eklendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Selman'ın perşembe günü şehri gezmeyi planladığını ancak gün boyu büyükelçilik binasından çıkmadığını da bildirdi.

Örgüt, Arjantin federal savcısında, Kaşıkçı cinayeti de dahil, bazı Suudi vatandaşlara yapılan işkencelerde Veliaht Prens'in suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Örgüt ayrıca Yemen’de işlenen savaş suçlarından da prensi sorumlu tutmuştu. Prens’in Arjantin’e indiği gün, federal yargıç Arjantin Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye, Yemen ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden konuyla ilgili bilgi almasını talep etmişti.