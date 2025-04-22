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Sendikalardan Bekirpaşa Lisesi’ne Dayanışma Ziyareti

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22 Nisan 2025 Salı günü saat 10.00'da, Disiplin Tüzüğü'nde yapılmak istenen değişikliklere ve öğretmenler üzerinde artan baskılara karşı durmak amacıyla, çeşitli sendikalar ve sivil toplum örgütleri Bekirpaşa Lisesi’ne bir dayanışma ziyareti gerçekleştird
Sendikalardan Bekirpaşa Lisesi’ne Dayanışma Ziyareti

22 Nisan 2025 Salı günü saat 10.00'da, Disiplin Tüzüğü'nde yapılmak istenen değişikliklere ve öğretmenler üzerinde artan baskılara karşı durmak amacıyla, çeşitli sendikalar ve sivil toplum örgütleri Bekirpaşa Lisesi’ne bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, eğitim emekçilerine yönelik baskılara karşı ortak bir duruş sergilendi. Sendikalar, öğretmenlerin demokratik haklarını savunmak ve Disiplin Tüzüğü’ndeki anti-demokratik uygulamalara karşı mücadeleyi büyütmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Dayanışma ziyaretine katılan örgütler, eğitim alanında yaşanan sorunların ancak birlik ve kararlılıkla aşılabileceğinin altını çizerek, mücadelenin süreceğini belirtti.

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