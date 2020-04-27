Senin:Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili bizim için bir kriz söz konusu değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin , YDP’nin Anayasa Mahkemesi’ne Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açtığı davaya yönelik BRT’nin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin dolduğunun bilinciyle 6 ayı geçirmesi gerektiğini söyleyen Senin, “bizim için bir kriz söz konusu değil. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz” dedi.

HP Genel Başkanı Senin, “Mücbir sebep söz konusu. Meclis’te Cumhurbaşkanlığı seçimi enine boyuna tartışıldı. YDP ilk günden bu durumla ilgili çekincelerini ortaya koydu. Bizim için önemli olan hiçbir şekilde seçim atmosferinin sağlıklı olmayacağı idi. Mücbir sebepten dolayı elden gelen bu idi. Anayasada bunun bir karşılığı yok. Şuan bizim için bir kriz söz konusu değil. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz. 6 aylık sürede herkes sorumluluğunun bilincinde davranmalıdır”diye konuştu