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Serdaroğlu: “Plansız yapılanmaya, plansız inşaatlara dur deme zamanı”

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede üzücü olaylar yaşandığını, gökten yağan bereketin memlekette felakete döndüğünü belirterek, “Plansız yapılanmaya, plansız inşaatlara dur deme zamanı” dedi.
Serdaroğlu: “Plansız yapılanmaya, plansız inşaatlara dur deme zamanı”

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede üzücü olaylar yaşandığını, gökten yağan bereketin memlekette felakete döndüğünü belirterek, “Plansız yapılanmaya, plansız inşaatlara dur deme zamanı” dedi.

Serdaroğlu yaptığı açıklamada, felaketin birçok yerleşim yerinde özellikle Girne ve civar köylerinde zarara yol açtığını, en önemlisinin aynı araçta bulunan 4 gençten 3’ünün cesedi bulunurken, birinin de kayıp olması olduğunu kaydederek, “Gençlerimize Allah’tan rahmet ve geride bıraktıkları ailelerine sabır diliyorum” dedi.

“CESUR SİYASETÇİ VE YÖNETİCİLERE İHTİYACIMIZ VAR”

“Artık yeter diyoruz” diyen Serdaroğlu “Bir daha bu gibi olayları yaşamak istemiyoruz. Yaşamamak için de herkes ne yapmamızı biliyor aslında ama bunları uygulayacak cesur siyasetçilere ve yöneticilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Dereleri kapatanların ceza alabileceğini, dereleri işgal edenlerin dere yataklarından çıkartılabileceğini belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ama ne yazık ki bunu yapacak siyasetçi henüz gelmedi. Çünkü her gelen memleketi için, toplumu için icraatlar yapacağı yerde memleketteki iş adamları tarafından yönlendirilip idare ediliyorlar. Böyle olduğu zaman nasıl toplum lehine karar alınacak? Peki değişecek mi? Bence değişmeyecek. Çünkü giden de gelen de aynı… Bu böyle gitmez. Çünkü artık yeter diyoruz. Plansız yapılanmaya, plansız inşaatlara dur deme zamanı. Uyan, uyuyan yöneticiler uyan! Bu güzelim adayı yaşanmaz hale getiriyorsunuz unutmayın. Bu adada siz de yaşıyorsunuz. Artık yasalar yapın ve yaptıktan sonra da uygulayın ve denetleyin. Zararlarımız ve acılarımız büyüktür. Ölenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz.”

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