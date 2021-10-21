“Şerefine İnsanoğlu” Adana’da Sahneleniyor

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adana Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak 22 Ekim Cuma günü Adana’ya gidiyor.
Şehir Tiyatrosu, 18 Ekim -1 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Adana Büyükşehir Belediyesi’nin “6. Şehir Tiyatroları Festivali” kapsamında “Şerefine İnsanoğlu” adlı dramatik oyununu sahneleyecek.
Toygun Orbay’ın yazdığı, Derman Atik’in yönettiği savaş karşıtı oyun, 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 20.00’da Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salon’unda sanatseverlerle buluşacak.
Rüstem Tüccar, Hüseyin Emiroğlu, Bilge Özikiz, Fadime Seran, Jale Dinarlı , Gülen Rüstemoğlu, Hasan Kalkanlı, Sercan Avcı’nın rol aldığı oyunda ses-ışık ve efekt Seylan Zeybek Bolçocuk, sahne amirliği Şaziye Numanoğlu tarafından yapılacak.
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