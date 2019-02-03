Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merhum eski genel başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Denktaş ailesine başsağlığı diledi.
Türkeş mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Başkanı Merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş Hanımefendinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet başta Denktaş ailesi olmak üzere Tüm Kıbrıs halkına Türkeş ailesi adına başsağlığı diliyorum” dedi.
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