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Seval Türkeş Denktaş ailesine başsağlığı diledi

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Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merhum eski genel başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Denktaş ailesine başsağlığı diledi.
Seval Türkeş Denktaş ailesine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden  Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merhum eski genel başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Denktaş ailesine başsağlığı diledi. 

Türkeş mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Başkanı Merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş Hanımefendinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet başta Denktaş  ailesi olmak üzere Tüm Kıbrıs halkına Türkeş ailesi adına başsağlığı diliyorum” dedi.

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