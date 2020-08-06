Siber: “9 yıl önce de kayıt tutmanın önemine vurgu yapmıştım”

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9 yıl önce Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaya işaret etti.

Siber söz konusu paylaşımında adeta bugünlere işaret ettiğini ifade ederek o dönemde de toplum sağlığı için kayıt tutmanın önemine vurgu yaptığını hatırlattı.

Siber’in paylaşımı şu şekilde:

“’Farz edelim ki bir salgın oldu ülkemizde; ani bir salgın oldu ve sınırlar kapatıldı...’ 9 Haziran 2011'de, bu sözlerle başlamışım Meclis kürsüsünde yaptığım konuşmaya ve istatistiki bilgilerin, kayıt tutmanın toplum sağlığındaki önemini vurgulamışım... 9 yıl önce, bugüne mesaj veren bu konuşmanın tutanağı geçti elime bugün...”