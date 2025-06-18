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Sıcak ve nemli hava devam ediyor

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Sıcak ve nemli havanın ileriki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Sıcak ve nemli hava devam ediyor

Sıcak ve nemli havanın ileriki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, haftalık hava tahmin raporunda, bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre hava bugün açık ve az bulutlu, yarın ve cuma açık, cumartesi ve pazar açık az bulutlu sabah saatleri sisli, pazartesi açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29 – 32 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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