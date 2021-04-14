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Sıcaklık 33 derece olacak

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Üç Gün Boyunca Sabah Saatlerinde Sis Görülecek
Sıcaklık 33 derece olacak

Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek. Yarından itibaren üç gün boyunca sabah saatlerinde sis görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 15-21 Nisan tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Tahminlere göre hava yarın az bulutlu, akşam saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Cuma günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Cumartesi parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 25- 28 derece, diğer günlerde ise 30 - 33 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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