Sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak, orman yangınları için kırmızı alarm

Salı günü sıcaklıklar iç kesimlerde 43 dereceye kadar yükselecek, gökyüzü açık kalacak ve rüzgar güneyden kuzeybatıya doğru 3 ila 4 kuvvetinde hafif ila orta kuvvette, adanın batı kesimlerinde ise 4 ila 5 kuvvetinde esecek.

Salı günü sıcaklıklar iç kesimlerde 43 dereceye kadar yükselecek, gökyüzü açık kalacak ve rüzgar güneyden kuzeybatıya doğru 3 ila 4 kuvvetinde hafif ila orta kuvvette, adanın batı kesimlerinde ise 4 ila 5 kuvvetinde esecek.

Sıcaklıklar kuzey, güney ve doğu kıyı bölgelerinde 36 dereceye kadar yükselecek, batı kıyı ve dağlık bölgelerde ise 34 dereceye kadar tırmanacak.

Gece boyunca sıcaklıklar iç kesimlerde 25 dereceye, kıyı ve dağlık bölgelerde ise 24 dereceye kadar düşecek. Gökyüzü açık kalacak ve rüzgarın genellikle kuzeybatıdan, yerel olarak da kuzeydoğudan 3 kuvvetinde esmesi beklenmektedir.