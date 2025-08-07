  • BIST 10954.68
Meteoroloji Dairesi, hafta sonundan itibaren sıcak hava kütlesinin etkili olacağını, sıcaklığın mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek!

Daire’den yapılan açıklamada, 9-12 Ağustos tarihleri arasında  hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 ile 44 derece dolaylarında olmasının beklendiği kaydedildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı da yapıldı.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre ise, hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

Bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri sıcak, diğer günlerde ise oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 32-35 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 41-44 ve sahillerde 36-39 derece olacak.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

 

