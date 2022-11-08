Sıkılarak değerlendirilen narenciye için kilo başına 90 kuruş destek ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, CYPFRUVEX tesislerinde sıkılarak değerlendirilen narenciye ürünleri için kilo başına 90 kuruş desteğin yatırıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, narenciye sektöründe yaşanan sorunların asgariye indirilmesi adına, dalında kalma ihtimali karşısında CYPFRUVEX tesislerinde sıkılarak değerlendirilen valensiya, limon, washington, yafa ve greyfurt ürünlerine verileceği açıklanan kilo başına 90 Kuruş desteğin Bakanlık tarafından yatırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda 400 narenciye üreticisine 12 milyon 991 bin 388 TL ödendi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasında, üreticilerin hakkedişlerini Kooperatif Merkez Bankası Güzelyurt Şubesi’nden alabilecekleri kaydedildi.