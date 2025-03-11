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Silahlar ve şarjörlerle yakalanan zanlı mahkemede!

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Lefkoşa’da 2 silah ve 5 adet şarjörle yakalanan E.Ç mahkemeye çıkarıldı.
Silahlar ve şarjörlerle yakalanan zanlı mahkemede!

Polis memuru    Alpaslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Metehan sosyal konutları park alanı içerisinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada belindeki korse içerisinde biri Sur, diğeri Glock marka 2 adet 9 mm çapında silah  ve 4 adet boş şarjör bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki motosikletin kutusu içerisinde ise bir adet plastik şarjör bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderileceğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının emare alınan cep telefonunun  inceleneceğini açıkladı. Polis memuru,  mesele ile ilgili aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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