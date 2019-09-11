Şili'nin darbeyle öldürülen sosyalist lideri Allende'den son sözleri ortaya çıktı

ABD'nin planladığı cunta tarafından öldürülen Şili'nin sosyalist lideri Salvador Allende'nin ölmeden önce radyodan yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Allende'nin 11 Eylül 1973'te yaptığı konuşmasında işçilere seslenerek, "Bu koşullarda, sözlerim sadece işçilere: Teslim olmayacağım!", "En azından onurlu ve ülkesine sadık biri olarak hatırlanacağım" gibi ifadeler kullandı.

SALVADOR ALLENDE KİMDİR?

Allende, liseyi bitirdikten sonra doğduğu kent olan Valparaíso'da tıp eğitimi gördü. Solcu politik gruplarda çalışarak kısa zamanda öğrenci liderliğine yükseldi. Diktatör Carlos İbanez´e karşı mücadelesinden dolayı tutuklandı ve 1932´de tıp diplomasını aldıktan sonra üniversiteden uzaklaştırıldı.

1937'den başlayarak milletvekili olan Allende, devletin çeşitli sağlık kurumlarında çalıştı ve Valparaíso Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

4 Eylül 1970´te Sosyalistler, Komünistler, Liberaller ve Hristiyan Demokratlardan ayrılmış olanların birleşmesiyle kurduğu Unidad Popular´ın (Halk Birliği) adayı oldu. 1952, 1958, 1964´ten sonraki bu dördüncü girişiminde, 1967´den beri Senato Başkanı olan Allende mutlak çoğunluğu (oyların % 36,3´ü) kazandı.

1973 Ağustos'unun sonunda Allende tarafından silahlı kuvvetlerin başkomutanlığına getirilen General Augusto Pinochet, ülkenin karışık durumundan yararlanarak 11 Eylül 1973 tarihinde bir darbe girişiminde bulundu. Bunu yaparken CIA'nin yoğun desteğini gördü.

SON SÖZLERİ

Dostlarım,

Hiç şüphe yok ki, bu size seslenmek için son fırsatım. Hava kuvvetleri Mogallenes Radyosunun veri merkezini bombaladı. Sözlerim sitem değil, hayal kırıklığı taşıyor. Umarım, kendi sözlerine ihanet edenlerin utancı olurlar... Teslim olmayacağım!

Bu tarihi dönemeçte, halka olan sadakatimin bedelini canımla ödeyeceğim.

Size sesleniyorum Şili'nin fikir işçileri; kapitalist toplumun avantajlarından bahsedip duran meslek örgütleri ve sendikalar tarafından yaratılan kargaşaya karşı çalışmaya devam eden yurtseverler...

Size sesleniyorum ülkemin gençleri, öğrencileri, şarkılarını söyleyenler, bize neşelerini ve mücadele ruhunu verenler...

Yaşasın Şili! Çok yaşa halkım! Yaşasın işçiler!"