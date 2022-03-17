  • BIST 2.133,59
  • Altın 916.945
  • Dolar 14.7049
  • Euro 16.3272
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Şimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

» »
Tüm dünya corona virüsü ile savaşırken, Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) vaka sayısının 19a ulaştığını belirterek 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini doğruladı.
Şimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Avustralya Sağlık Bakanlığı açıklamasında New South Wales eyaletinde 7, Queensland eyaletinde 1, Güney Avustralya eyaletinde 4 ve Victoria eyaletinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde toplamda 19 kişinin sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) sebebiyle hastalandığını belirtti.

Ülke genelinde virüse bağlı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 2 kişi olduğu ifade edildi. JEV’in ülkede yaşanan sel felaketlerinden kaynaklı sivrisinek ısırmasıyla bulaştığı ve insandan insana bulaşmadığı açıklandı.

ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE GEREKLİ

Avustralya’nın Baş Tabip Vekili Dr Sonya Bennett, 4 Mart tarihinde artan vakaların görülmesiyle Ulusal Öneme Sahip Bulaşıcı Hastalık Olayı ilan etti. Dr. Bennett, JEVin hem insanlarda hem de hayvanlarda ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalığa neden olduğunu belirterek ülke genelinde bir müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı JEVin hayvanlarda görüldüğünü ancak insanlara bulaştırmadığını açıkladı.

JEV NEDİR?

Japon ensefalit hastalığı, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir. Sivrisinekler tarafından Asya’nın bazı bölgelerinde ve Avustralya’nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık).

AŞISI VAR

Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi. JEVin sebep olduğu hastalık için aşı bulunduğu ayrıca vurgulandı.

BELİRTİLER NELERDİR?

JEV kaynaklı hastalığın şiddetli belirtileri arasında ense sertliği, koma ve çok nadir olarak nörolojik komplikasyonlar ve ölüm meydana geldiği ifade edildi. Hastalık ilk olarak ani ateş, baş ağrısı ve kusma olarak belirti gösterdiği vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yemek sonrası bastıran uykuya dikkat!16 Mart 2022 Çarşamba 19:13
  • Aşırı tuzun 6 önemli zararı!16 Mart 2022 Çarşamba 13:51
  • Dünyada her 20 saniyede bir diyabet hastası ‘ayak’ kaybı yaşıyor16 Mart 2022 Çarşamba 12:20
  • 2030 yılına kadar 1 milyar insan obez olacak16 Mart 2022 Çarşamba 01:20
  • Beyin sağlığı için en faydalı besinler nelerdir?16 Mart 2022 Çarşamba 00:40
  • Harvard Üniversitesi’nden yapay kalp adımı16 Mart 2022 Çarşamba 00:20
  • BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı16 Mart 2022 Çarşamba 00:00
  • Kaygı bozukluğu çocukları ekrana yöneltebiliyor15 Mart 2022 Salı 23:25
  • Rusya-Ukrayna Savaşı Potasyum İyodür Haplarının Satışını Artırdı15 Mart 2022 Salı 19:39
  • Kortizol Seviyenizi Düşürmek İçin Uygulayabileceğiniz 3 Yöntem15 Mart 2022 Salı 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti