Simon Aykut'a 5 gün göz altı, iş dünyası tedirgin!

Simon Aykut'a 5 gün tutuklama, çarşamba günü yeniden duruşmaya çıkarılması bekleniyor. Ortadaki iddiaların ise daha önce olduğu gibi geçerli bir sebebi olmadığı belirtiliyor.

Derinya geçiş kapısından geçerken göz altına alınan Aykut, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Dün İsrail Tel Aviv'e gitmek üzere Derinya geçiş noktasından Larnaka'ya geçerken tutuklanan Afik Grup kurucusu Simon Mistriel Aykut, hakkında gözaltı kararı verilmesi için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne götürüldü. Mahkeme Aykut hakkında 5 günlük gözaltı kararı verdi.

Aynı zamanda İsrail pasaportu da taşıyan Aykut, yabancı mülklerde hileli işlemler yapmak, yasa dışı mülkiyet, arazi bulundurmakla suçlanıyor.

Afik şirketi, İskele, Boğaz, Dipkarpaz, Esentepe bölgesi ve diğer bölgelerdeki turizm kompleksleriyle kuzey Kıbrıs'taki en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şirketin en büyük projesinin İskele'de bulunan 6,000 daireli Caesar Resort and Spa olduğu belirtildi.

Afik grubunun internet sitesinde, Türk ve İsrail vatandaşlığına sahip olan Aykut'un 1995 yılında aile şirketini kurduğu ve İsrail, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs ve Almanya'da faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki siyasi sorun ve tanımamazlık, 74 yaşındaki İsrail, Türk ve KKTC vatandaşı olan Shimon Mistriel Aykut’un tutuklanması sorununu ortaya çıkardı. Bu kararın Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren iş insanları arasında büyük bir tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

Shimon Mistriel Aykut, 20 yılı aşkın bir süredir Kuzey Kıbrıs’ta yaşıyor. Afik Grubu, dünyanın en büyük hukukçularından birinin, şirketin tüm eylemlerinin yasal olduğu ve hükümetler arasındaki ihtilaflarla hiçbir ilgisi olmadığı yönündeki görüşleri olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs Rum kesiminin kuzeyde faaliyet gösteren bir çok ulustan olan iş insanlarına yönelik olarak yapılanın tehdit , korkutma ve gözaltına almalar korku ve tedirginlik yaratmış bulunuyor.

Bu durumun toplumlararası görüşmelerin başlama olasılığının olduğu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a kişisel temsilci gönderdiği bir dönemde olması Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nicos Hristodulidis’in görüşme ve güven çabalarına da büyük sekte vuracağı kaydedildi.

İKİNCİ TUTUKLAMA

İş insanı Şimon Ayku'un güney Kıbrıs'ta tutuklanması son dönemlerdeki 2. inşaat faaliyetler ile ilgili tutuklama olarak kayıtlara geçti.

Bir süre önce KKTC Meclis Başkan yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi avukat Akan Kürşat hakkında Rum mülkleriyle bağlantılı olarak 2004 yılında hakkında tutuklama emri çıkartılmış ve İtalya'da tatildeyken Kürşat tutuklanmıştı.

Daha sonra Av. Akan Kürşat güney Kıbrıs'a iade edilmiş ve mahkemeye çıkarılmıştı. Av Akan Kürşat mahkeme sonucunda serbest bırakılmıştı.

Gürcafer: Simon Aykut’un tutuklanması iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Birlik üyelerinden Afik Grup Direktörü Simon Aykut’un tutuklanmasını “provokatif girişim” olarak niteledi ve bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ın görüşme masasını oluşturmaya çalıştığı bu günlerde iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını kaydetti.

“GÖRÜŞME MASASI SÜREKLİ BİR EL TARAFINDAN HAVAYA UÇURULUYOR”

Gürcafer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oluşturulmaya çalışılan masa sürekli bir el tarafından havaya uçuruluyor ve devamında hem kuzey kamuoyu hem güney kamuoyu içerisinde aklıselimi değil fanatizmi tırmandıran bir hal alarak çözüm zemini değil çözümsüzlüğü derinleşmesine hizmet ediyor.

“UMARIM BU PROVOKATİF GİRİŞİM BARIŞA HASSASİYET DUYAN TÜM KESİMLERCE DOĞRU DEĞERLENDİRİLSİN”

Simon Aykut’un tutuklanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ın görüşme masasını oluşturmaya çalıştığı bu günlerde iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını iyi biliyoruz. Umarım bu provokatif girişim barışa hassasiyet duyan tüm kesimlerce doğru değerlendirilsin. Simon Aykut çok uzun yıllardır burada yaşayan ve iş dünyası içerisinde bulunan birisidir. Ayrıca KKTC vatandaşıdır ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) bir üyesidir. Süreci yakinen takip edeceğiz ve gerekli adımları atacağız.”