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Singapur'da dang humması vakaları 16 binin üzerinde

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Singapur'da dang humması vakaları 16 binin üzerinde
Singapur'da dang humması vakaları 16 binin üzerinde

Singapur'da dang humması vakaları yoğun bir şekilde artarken, yılbaşından bu yana ülke genelinde görülen vaka sayısı ise 16 binin üzerine çıktı.

Singapur Ulusal Çevre Ajansının verilerine göre, 1 Ocak'tan bu yana toplam 16 bin 157 vaka görülürken, günlük vaka artış sayıları 100'ün üzerinde seyretti.

Son 5 haftadır dang humması vakalarında 1000'in üzerinde artış gözlemlendiği ülkede yıl sonuna doğru toplam vaka sayılarının 22 bini geçerek, ülke tarihinde en çok vakanın görüldüğü 2013 yılındaki rakamların üzerine çıkacağı öngörüldü.

2013'te Singapur'da toplam 22 bin 170 dang humması vakası görülmüştü.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yoğun şekilde arttığı ve toplam 45 bin 423 Covid-19 vakasının bulunduğu ülkede Sağlık Bakanlığı, halkı artan dang humması vakalarına karşı uyardı.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebep olan hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin sayısının artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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