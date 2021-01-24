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Sinovac aşılama uygulaması 4 merkezde bugün de sürdü

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Covid-19 ile mücadele kapsamında Sinovac aşılama uygulaması bugün de devam etti.
Sinovac aşılama uygulaması 4 merkezde bugün de sürdü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bin 170 doz Pfizer Biontech aşısının daha yarın Avrupa Birliği’nden teslim alınacağını, Salı gününden itibaren Pfizer Biontech için yeni aşılama başlanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün Acil Durum Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi’nde Sinovac aşılama uygulaması yapıldı.

Bakanlık açıklamasında evde aşı yaptırmak isteyen ve merkezlere başvuramayacak ileri yaştaki vatandaşlar için kayıtların alındığı, bu kişilerin hafta içinde Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlere müracaat yapmalarının yeterli olacağı kaydedildi.

Aşıların yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde randevu usulü yapılacağı belirtildi.

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